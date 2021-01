El 2020 fue uno de los años más difíciles para la industria del cine. Con la imposibilidad de filmar películas y series durante meses, y luego haciéndolo bajo estrictos protocolos por la pandemia de Covid-19, el contenido cinéfilo se vio reducido. Sin embargo, en 2021 promete volver al ruedo y particularmente la plataforma de streaming Netflix planea entretener a millones de personas alrededor del mundo al estrenar cada semana una nueva película.

“Los cinéfilos de todo el mundo quedarán sorprendidos y maravillados con el catálogo de este año, que incluye películas de cineastas galardonados, como Jane Campion (The Power of the Dog), Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio) y Adam McKay (Don’t Look Up)”, explica el comunicado de Netflix.

Y detalla: “Será un año repleto de películas con todo lo que les gusta a nuestros miembros: zombis (El ejército de los muertos), vaqueros (The Harder They Fall; Cowboys de Filadelfia) y romance juvenil (como las trilogías de A todos los chicos y El stand de los besos). Te llevamos a disfrutar de nuevo del cine de terror adolescente (la trilogía de Fear Street; Hay alguien en tu casa), convertimos tus novelas favoritas en películas (La mujer en la ventana; Munich; The Last Letter from Your Lover), agregamos otros éxitos cargados de adrenalina (Red Notice; Sweet Girl; Kate) y les damos una razón para que acepten ver películas en familia (¡Hoy sí!; Animalia en Australia; ‘Ohana: Un magnífico tesoro)”.

Algunos films ya tienen fecha de lanzamiento, aunque otros se conocerán con el paso de los meses.

Mirá la lista completa de estrenos para 2021

ACCIÓN

El ejército de los muertos

Disomnia

Kate

Zona de riesgo (15 de enero)

Red Notice

Sweet Girl

TERROR

Trilogía Fear Street

No One Gets Out Alive

Hay alguien en tu casa

Things Heard and Seen

THRILLERS

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

La nube

The Woman in the Window

CIENCIA FICCIÓN

Stowaway

ROMÁNTICAS

A Castle for Christmas

Fuimos canciones

El stand de los besos 3

Love Hard

The Last Letter From Your Lover

Intercambio de princesas 3

A todos los chicos: Para siempre

Comedia romántica aún sin título producida por Alicia Keys

DRAMAS

Beauty

Blonde

La rosa de Bombay

Bruised

Cowboys de Filadelfia

Fever Dream (Distancia de rescate)

Malcolm y Marie

Monster

Penguin Bloom (27 de enero)

Fragmentos de una mujer (7 de enero)

La excavación (29 de enero)

The Guilty

È stata la mano di Dio

The Power of the Dog

The Starling

Tigre Blanco (22 de enero)

Película aún sin título de Alexandre Moratto

Película aún sin título producida por Graham

King

WESTERNS

The Harder They Fall

COMEDIAS

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Un viaje pesado

Don’t Look Up

Papá por dos

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Moxie (3 de marzo)

Le dernier mercenaire

Fuerza Trueno

PARA TODA LA FAMILIA