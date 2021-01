En la mañana de este miércoles, Donald Trump se despidió de la presidencia de Estados Unidos y asumió en su lugar, Joe Biden. Tras el cambio de presidencia, muchos fueron los famosos que expresaron su apoyo hacia el nuevo mandatario a través de las redes sociales.

Una de ellas fue la actriz Eva Longoria, quien en su cuenta de Instagram no solo compartió una foto dl nuevo Presidente de Estados Unidos, sino también le dedicó un mensaje de aliento hacia su mandato. “¡Hoy hacemos historia! Hoy celebramos a líderes como el presidente Joe Biden y nuestra primera señora vicepresidenta, Kamala Harris. Hoy es solo el comienzo”.

Mensaje de apoyo al gobierno de Joe Biden. Foto: Instagram, Eva Longoria.

Así también lo hizo Jennifer Aniston, quien compartió dos historias en la misma red social, donde se la vio en una foto junto a la flamante primera dama estadounidense Jill Biden y en la otra, un video del momento en que la vicepresidenta Kamala Harris saluda a Michelle Obama. “Esto es todo”, escribió en la imagen la actriz.

Las celebridades que festejaron la asunción de Joe Biden a la presidencia de EEUU. Foto: Instagram, Jennifer Aniston

Por su parte, la esposa de Justin Bieber, la conocida modelo Hailey Baldwin, también utilizó las redes para expresar su entusiasmo por el nuevo gobierno: “Es un día tan emotivo. ¡Un día esperanzador para América! Presidente Biden y Vicepresidenta Harris”.

Jennifer Lopez, sin ir más lejos, estuvo presente en la asunción al interpretar dos canciones (“This Land is Your Land” y un fragmento de “America the beautiful”). No obstante, su presencia no fue lo único que demostró su apoyo, sino también lo dejó en claro al realizar su performance, cuando en medio de una canción gritó: “Una nación bajo dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. Un mensaje que lo relató en español, y que al parecer dejó un mensaje hacia la comunidad latina.

Otras de las celebridades que también acompañó al actual gobierno, fue la reconocida cantante Lady Gaga, cantó en la asunción y nada menos que el himno nacional. Pero previo al show posteó en sus redes: “Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas”.

Mensaje de apoyo al gobierno de Joe Biden. Foto: Instagram, Lady Gaga.

Zooey Dechanel también le dedicó unas palabras a su país: “Estado de ánimo: optimista”. Reese Witherspoon también escribió: “¡Qué momento tan increíble para todos nosotros! Me emocionó ver a tantos expresidentes y primeras damas presentarse para dar la bienvenida a nuestros nuevos líderes Joe Biden y Kamala Harris”.

Las celebridades que festejaron la asunción de Joe Biden a la presidencia de EEUU. Foto: Instagram, Courteney Cox,

Courteney Cox, no se quedó atrás al subir una selfie con la pantalla de fondo donde se lo ve a Biden dando su primer discurso: “Este es un nuevo día”. Kate Walsh, Jessica Biel y Mandy Moore, entre otros, también postearon diferentes mensajes hacia el nuevo mandatario de Estados Unidos.