“Si fuera verdad o fuera mentira, forma parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión”, fue la contundente respuesta de Lucía Galán sobre el rumor de hace 40 años, el cual señalaba que había estado embarazada de Diego Maradona.

La cantante de Pimpinela fue invitada a “Los ángeles de la mañana” (El Trece) y en medio de la charla, el periodista Ángel de Brito se refirió a su relación de nueve meses con el ícono del fútbol, Diego Maradona.

El romance de Diego Maradona y Lucía Galán

“Teníamos veintipico de años. Era un Diego sano, divertido, simpático, familiero. Era el mejor Maradona. En ese momento no existían celulares por lo que era una ventaja fabulosa. No había fotografías de nadie. En las salidas la pasábamos re bien y con mucha naturalidad”, recordó la artista.

Y agregó: “Nunca tuve la duda si Diego me amó. No es que yo tuviera duda de sus sentimientos... Sino que quedaron asignaturas pendientes. Son esas cosas de los dos y que ahora no vienen al caso”.

Joaquín Galán, Lucía Galán (Pimpinela) y Diego Maradona, hace varios años atrás. Foto: Gentileza

Luego, de Brito mencionó un rumor que volvió tenso el ambiente: “Luis Ventura contó hace poco que vos habías estado embarazada de Diego Maradona, que su primer hijo iba a a ser con vos. ¿Eso fue cierto, es mentira?”.

Con convicción, Galán dijo que no iba a contestar. “Hay situaciones que no quiero dar indicios de nada por respeto. Por respeto a mí misma y por él y por respeto a un montón de momentos y situaciones que vivimos. Ni lo afirmo ni lo niego. No es algo de lo que yo quiera hablar en un medio... No hubo proyectos de casamiento ni nada”, subrayó.