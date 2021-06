En el marco de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona salieron a la luz una serie de chats producidos entre el entorno que estaba a cargo del cuidado del astro y expone cómo fueron los últimos días del Diez en la casa donde se encontraba internado.

Las conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos “Charly” Díaz, fueron incluidas en la declaración de la enfermera Dahiana Gisela Madrid y su abogado sostuvo que quisieron perjudicarla.

Según el expediente al que tuvo acceso Clarín, durante la indagatoria ante el juez Orlando Díaz y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, Madrid dijo le habían dicho que “los enfermeros” estaban “para dar la medicación en tiempo y forma para que el paciente no se automedique, que no era necesario que se controle.

En este marco, el abogado de la enfermera, Rodolfo Baqué, adjuntó los chats que respaldan la declaración de su cliente. En uno de ellos, la psiquiatra Agustina Cosachov le dice en un audio al psicólogo “Charly” Díaz: “Se puede poner a cualquier pelotudo a darle medicación”.

El diálogo se habría dado luego de que Maradona echara a la enfermera de la casa en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde estaba internado.

Chats del 16 y 17 de noviembre

Agustina Cosachov: -Aparentemente hoy a la mañana pseudo echó a la enferma.

Carlos Díaz: - Me dijo Maty (Morla) que era de terror la enfermera.

AC: - Jajajajajajaja

DC: -Lo pudre la invasión a Diego. Está hinchado las bolas.

AC: - Tenemos que pensar un poco rol enfermería / AT (acompañante terapéutico) . Capaz no sea necesario enfermería ... no se ... y ponerle un acompañante que a él le caiga bien tres veces por semana, ponele.

DC: -Para mi enfermeras full para resguardarnos. No creo que pueda salir de nosotros esa opinión. Que se quede en otro lado de la enfermera.

Al día siguiente Charly Díaz le envió a Agustina Cosachov un audio diciendo: “(…) Tema enfermera: a mi me parece que el escenario ideal sería que haya enfermeros 24/7 pero que no hinchen las pelotas, o sea que solamente se acerquen para dar medicación. La casa es grande, pueden estar en otro lado y punto. Además, siempre hay cuatro personas ahí. O sea, pueden charlar con otros, boludear, no se, llevarse un libro, yo que se, pero ... me parece que es una manera de cubrirnos (…) "

La psiquiatra Cosachov le respondió: “(…) Entiendo tu punto de cubrirnos pero me parece que todo de forma justificada, podríamos hacer con el consenso de ellas (las hijas de Maradona), que eso es otra cosa. Por ejemplo, no sé, los signos vitales que le toman bastante seguido terminan siendo siempre normales, entonces capaz de eliminar el hecho de tomarle los signos vitales tan seguido. Capaz que con tomárselos, no sé, cuando va el clínico, que va una vez por semana, ya estamos, ¿entendés? (…) Los enfermeros están más que nada para la administración de la medicación, convengamos. Otra función no tienen. Entonces, capaz que podríamos poner a alguien responsable (…) Es una figura ahí en la casa que está al pedo, ¿entendés? O sea, no cumple el rol de enfermero, ¿entendés? Se puede poner a cualquier pelotudo a darle la medicación entonces . (…) El tema es ese, encontrar a alguien de la casa que uno pueda confiar para que le dé la medicación y las hijas también, que ese, por ahí podría ser Maxi (Pomargo) o también ponerlas a las chicas (…)” .

Durante ese mismo día, Cosachov y Díaz continuaron dialogando sobre la posibilidad de sacar a los enfermeros de la casa, después de que Maradona dijo estar “hinchado los huevos de todos”.

AC: -¿Qué opinás? ¿Qué hacemos?

CD: -Pasarle pelota a hijas. Y sacar gente.

AC: -¿Cómo sería pasar pelota?

CD: -Que decidan ellas. Las induzco a que digan que hay que sacar enfermeros.

AC: -Excelente.

CD: -No dejar 24x7. Pero que salga de ellas.

AC: -Pero que lo digan ellas. Ponelo en el grupo porfa.

DC: -Sip

AC: -Así queda todo registrado.

DC: -Voy a verlo mañana a él (a Diego). Y lo digo post eso.

AC: - Excelente

DC: -Porque, si no, queda como que lo dijo Luque / Maxi

AC: -Listo

Chats del 26 de noviembre

Otros chats que adjunto la defensa de la enfermera refiere a la supuesta intención del psicólogo Charly Díaz de responsabilizar a los enfermeros por la muerte de Maradona. El día después del fallecimiento del astro, el neurocirujano Leopoldo Luque se contactó con Díaz por un comunicado que había publicado Morla.

Leopoldo Luque: -Pareciera que es en contra mía.

Carlos Díaz: -Cero. Suizo.

LL: -Sí sí

CD: -Suiza 100% enfermeras

LL: -Pero los mala leche lo interpretan mal

CD: -Se cae de maduro que es por allá. Pero relajate que en los papeles es otra historia.

Luego Díaz intenta convencer a Luque que los medios “quieren vender” la supuesta responsabilidad del neurocirujano en la muerte de Maradona y agrega: “una enfermera de Swiss Medical no garpa”.

CD: -Yo voy a llamar a Claudia en un rato. Para poder contarle tema Swiss bien. Porque la enfermera nos chamuyó a Agus ya mi.

LL: -¿Vos decís que eso conviene?

CD: -Después del mando de audio. Si.

LL: -Mirá que Swiss es canal América. Te metés contra un grande.

En otro pasaje, Luque le dice a Díaz que para él “no hay culpables”. Pero el psicólogo insiste con la supuesta mentira de Madrid.

CD: -Falso testimonio. Desde la coordinación le dijeron que mienta en lo que escribía a la enfermera. Tumba.

LL: -Ni idea de eso. Pero se iba a morir igual.

CD: -Igual es tercerizado de Swiss todo. Fue así, después te cuento.

LL: -Bah, qué se yo.

CD: -En un toque hablamos y me contás mejor la cuestión médica.

LL: -Le cagas la vida a una mina que intentó salvarlo.

CD: -Mi objetivo luego es empezar a correr el foco de estos últimos años

LL: -Para mi no hay culpables . Pero bueno. Es mi opinión.

CD: - Sí, Matías me dijo de ir por ahí, de mostrarnos a disposición. No decir nada públicamente.

Este viernes continuará las indagatorias al coordinador de los enfermeros Mariano Ariel Perroni; mientras que la próxima semana, se presentará la médica de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el miércoles 23 el psicólogo Charly Díaz; el viernes 25 la psiquiatra Agustina Cosachov; y el lunes 28 con el neurocirujano Leopoldo Luque.