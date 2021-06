Hace pocas horas se conoció la noticia de que Sergio “Kun” Agüero había dado positivo en un test rápido de coronavirus al que se sometió cuando llegó a la Argentina. Sin embargo, en un PCR que se realizó posteriormente, dio negativo.

Su padre, Leonel del Castillo, explicó en diálogo con Radio La Red: “Le escribí y me dijo que le había dado un falso positivo, y hoy le dio negativo. Que está todo bien. En Ezeiza le dio negativo, ayer le dio falso positivo y el nuevo que le hicieron le dio negativo”.

Y agregó: “Él ya tuvo Covid-19 en Inglaterra, hace menos de dos meses. Él no se vacunó. Pero todavía no sé si viaja o no a Santiago del Estero”. Además, detalló que el futbolista estuvo “casi 20 días” hasta que pudo volver a jugar.

Noticia en desarrollo.