Kobe Bryant dejó su esencia en el mundo de la NBA y del básquetbol internacional. El 23 de agosto cumpliría 43 años y marcó muchas particularidades propias, incluso fuera del recinto de Los Angeles Lakers.

Luego de su trágica muerte en enero del 2020 tras un accidente en helicóptero, las figuras de la NBA siguen recordando su nombre en cada una de sus presentaciones.

Kobe Bryant llegó a la NBA sin pasar por la universidad

Fue uno de los pocos consagrados que lograron triunfar en la mejor liga del mundo luego de terminar el colegio secundario.

El 3 de noviembre de 1996 jugó sus primeros seis minutos en la victoria de los Lakers ante Minnesota por 91 a 85.

El primer partido oficial de Kobe Bryant en la NBA. (REUTER)

Atrapó un rebote, realizó un tapón, se llevó una falta personal y cometió una falta. Intentó un solo tiro al aro y no acertó.

Kobe Bryant fue el jugador con más tiros fallados en la historia de la NBA

El escolta se retiró con 30.699 disparos realizados, entre temporada regular y playoffs. Pudo convertir 13.733 de sus intentos.

Un anotador nato que necesitaba hacerse cargo del gran porcentaje de tiros de campo de su equipo. Sigue siendo el cuarto máximo goleador histórico de la NBA.

La denuncia de abuso sexual que tuvo Kobe Bryant

En 2003, cuando Kobe ya contaba con tres anillos de campeón, una joven de 19 años lo denunció por abuso sexual.

El nacido en Philadelphia se alojaba en un hotel de Colorado y la denunciante trabajaba allí. “Hicimos un tour por el lugar junto a uno de sus amigos y me pidió que en 15 minutos volviera a la habitación. Cuando lo hice, me pidió que lo abrace y ahí me besó. Yo lo permití”, contó la joven.

En sus declaraciones, ella contó que Bryant la tomó fuertemente del cuello cuando se negó a tener relaciones y posteriormente la violó.

Luego de negar públicamente en varias ocasiones la acusación que recibió, Kobe comenzó a asumir su culpa.

“Aunque creo que nuestro encuentro sexual fue consentido, entiendo hoy que para ella no fue así, que no tomó el incidente como yo”, declaró luego el basquetbolista.

Una semana antes del inicio del juicio oral, en septiembre de 2004, la denuncia fue desestimada por la joven. Kobe habría acordado con ella el cierre de la causa a cambio de 2.5 millones de dólares.

Kobe Bryant ganó un Oscar

Para anunciar su retiro en noviembre de 2015, el armador de los Lakers escogió mostrarlo con una carta destinada al básquetbol y lo que consiguió gracias a él.

Con la colaboración de Glen Keane, “Dear Basketball” fue producido como un cortometraje y lo premiaron con un Oscar como el mejor de aquella categoría en 2017.