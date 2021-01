Karol Sevilla, la actriz que dio vida por mucho tiempo a “Luna” en la exitosa telenovela de Disney llamada “Soy Luna”, decidió que era momento de abandonar aquellos patines que la llevaron a la fama internacional para tomar un micrófono y convertirse en su propia versión como solista.

A sus 21 años, esta mexicana tiene una carrera artística envidiable. Desde los seis años ha estado frente de la cámara en distintos proyectos y ha logrado sacarlos adelante con un gran profesionalismo. La llegada del 2021 marcó un pasó significativo en sus sueños y, ahora con una nueva imagen lejos de la recordada “chica Disney”, Karol presenta uno de los que serán sus primeros sencillos de pop urbano: “Tus besos”.

Por esa razón, el equipo de VíaPaís entrevistó a Karol Sevilla para conocer un poco más sobre sus planes para su carrera como cantante, sus futuros proyectos, lo que significó su paso por Argentina y especialmente su nueva imagen lejos de “Luna”.

- Comienzas este 2021 cargada de energía y con el estreno de una canción diferente como lo es “Tus besos”. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta transición a un estilo más urbano?

-Todo ha sido difícil, es un proceso tanto para mí como para la gente. Es un trabajo que hemos estado haciendo estratégicamente, el deshacerse de una chica Disney, hacer entender a la gente que ya no quería ser la chica de los patines para convertirme ahora en una mujer, en mi propio proyecto, en mi propia versión, en poder expresarme con mi propia música, con mis propias letras. Entonces es un proceso y obviamente el también entrar a un género nuevo, en el que no estaba en mi zona de Confort y que para la gente que me está escuchando también es nuevo. Un pop urbano en el que a mi voz le costó mucho trabajo entrar, ya que yo antes tenía toda una estructura al cantar, el vibrato perfecto. Y que de repente me dijeran ‘No lo cantes, susúrralo’. Era algo nuevo, pero para mí fue un reto bien bonito, la nueva versión de Karol es un poco más transparente, más yo.

Karol dio vida a "Luna" en la reconocida serie infantil. Gentileza: Disney

- Es interesante porque no eres esa figura que queda como un personaje infantil, vas creciendo en todos los sentidos junto a esa audiencia que te vio en Disney. Pero, en algún momento. ¿Te preocupó un poco que te encasillaran?

- “Luna”, para mí, no ha sido una sombra, es un proyecto que ha sido parte de mi vida y al que siempre voy a estar agradecida porque fue gracias a Disney, a “Soy Luna”, que soy quien soy. Me posicionó como como artista. Pero sí, obviamente era un miedo de que podía quedarme solo en ese público. Fácilmente podía haber hecho más proyectos de este estilo y podía haber hecho música para ese tipo de público, pero yo sabía que no quería eso. Desde el primer momento en el que yo vi todo lo que estaba pasando con “Soy Luna”, yo hice mi proyecto en YouTube, entonces la gente ya sabía que Karol interpretaba a “Luna”. Yo sacaba algunas canciones de vez en cuando a la par que yo estaba actuando en la serie, entonces la gente tenía claro que yo estaba haciendo mis proyectos. Pero fue un trabajo muy grande hacer que la gente entendiera que ya había crecido.

- Tu carrera inició hace ya bastante años y fue a través de la actuación. ¿En qué momento te diste cuenta que querías cantar?

-El 2020 me ayudó a saber qué quería hacer. Había muchas preguntas, yo no sabía si iba a actuar, a cantar, si iba a bailar o qué iba a hacer. Llega la disquera en la que estoy y me dicen ‘vamos a hacer música, exprésate como tú quieras, vamos a hacer esto y lo otro’. Fue así como yo empecé a componer y me empecé a juntar con artistas muy grandes, con maestros de la música como Paty Cantú, Río Roma, compositores que han estado nominados a Los Grammys. Entonces, al componer con ellos y encontrar este refugio en la música me di cuenta que podía ser más yo, que podía plasmar mi vida y mis experiencias en una canción. Tomé la decisión de ser más real, de ser más yo, más transparente con mis sentimientos, con lo que quería expresar y la música fue la que me guío a hacer este nuevo camino y esta nueva etapa.

- Teniendo en cuenta los años que viviste en Argentina ¿Qué es lo que más extrañas del país?

La verdad es que todo. Vivir cuatro años en Argentina, llegar con 15 años, hacer mi familia, mi casa, mis amigos... estudié el colegio allá, entonces para mí yo era un Argentina más. Me recibieron con los brazos abiertos y yo me sentía mitad mexicana mitad argentina. Extraño mucho la cultura, la gente, la comida. Creo que me he llevado los mejores recuerdos de Argentina y tengo los mejores amigos del mundo allá.

Karol está iniciando en el género urbano con su nuevo tema "Tus besos". (Gentileza Seitrack)

- Agregando a lo anterior, ¿Qué fue lo que aprendiste en este país?

-Llegué con 15 y fue aprender a crecer. Mis compañeros eran más grandes entonces obviamente ellos sabían más de la vida que yo, tenían más experiencias que yo, y fue aprenderlas en otro país, el enamorarme por primera vez en Argentina y que me rompieran el corazón por primera vez en otro país. La verdad es que te digo, me llevó un gran aprendizaje en este momento y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y me río de cosas que me pasaron. Por ejemplo, la etapa más difícil para mí fue el tercer año: yo extrañaba a mi familia, mi casa, extrañaba a México, mi cultura, era un momento de mi vida en el que yo decía ‘por qué no estoy en mi país, qué está pasando, ya me quiero regresar’. Me la pasaba llorando todo el tiempo porque extrañaba mi hermano y ahora recuerdo y digo ‘mira qué bonita etapa’. A pesar de que la estaba pasando mal, a la vez, la estaba pasando bien. Pero la verdad es que me siento contenta de haber vivido tantas experiencias allí en Argentina, aprendí a crecer.

-Se vienen más temas y hasta seguramente un álbum y otros proyectos, ¿qué nos puedes adelantar al respecto?

-Vamos a estar sacando un sencillo cada dos o tres meses, más o menos. Ahora empiezo un proyecto de actuación, entonces voy a estar un poquito intercalando la actuación mientras también grabo las canciones y hacemos los videoclips, además de lanzar los nuevos sencillos. Va a ser un año en el que voy a estar trabajando muchísimo, en el que estamos haciendo agendas, aunque sea para poder dormir un ratillo, pero estoy muy feliz por tantos proyectos que se vienen. A veces la gente me dice ‘te queremos ver en la pantalla’ y yo les digo que todo es un proceso, todo es con tranquilidad y que las cosas de calidad suelen tardar, pero llegan.