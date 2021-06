Karina Jelinek es una de las modelos más activas en Instagram. Además de mostrar sus diferentes looks, la morocha también evidencia los detalles de su mansión, al estilo mexicana, ubicada en Nordelta, el barrio privado de Zona Norte.

//Mirá también: Karina Jelinek encendió las redes en bombacha y remera rota

Su hogar es realmente llamativo. La decoración, según explicó, está inspirada en la que se utiliza en Tulum, México. Esto se ve en los colores neutros que tiene en el interior, las grandes ventanas y los ambientes abiertos, entre otras cosas.

La mansión de Karina Jelinek. Instagram/@karijelinek

La casa de Karina Jelinek está repleta de lujos, algo que no todos pueden gozar. En el fondo de su mansión cuenta con una pileta que tiene vista hacia el lago artificial del barrio privado en el que vive.

En su jardín, además, contiene todo los elementos necesarios para agasajar a sus invitados. Sillones y reposeras, aguardan por ellos.

La mansión de Karina Jelinek. Instagram/@karijelinek

//Mirá también: Karina Jelinek posó en ropa interior y mostró el “backstage” con Flor Parise

La habitación de Karina es uno de los espacios más destacados, porque no solo cuenta con un vestidor muy agrande, sino que también usó muebles de la época, acompañado de una cama de hierro de color blanca. Y más: desde el techo cae una tela de tul.

La mansión de Karina Jelinek. Instagram/@karijelinek

El descuido de Karina Jelinek

Además de mostrar su vivienda sin ningún tipo de problemas, Karina Jelinek también hace vivos en Instagram. En uno de los últimos que realizó, tuvo un descuido que el propio Ángel de Brito le advirtió.

La mujer estaba mostrando unos elementos. Tenía uno en cada mano. Mientras, llevaba puesta una bata de color blanco que cubría su torso desnudo.

Karina Jelinek sobre su descuido. Captura.

Entre movimiento y movimiento, la morocha no se percató de que se le había escapado un seno y continuó hablando como si nada. Luego, a través de Twitter, llegó el aviso del periodista.

Ella, sin inquietarse, le respondió: “No me espanta ni me asusta que se me vea mi pequeño timbre”. Y agregó: “Me pasó mil veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... Creo que a nadie ya le sorprende”.