Karina Jelinek, quien se encuentre desde hace poco más de un mes en Miami, volvió a mostrarse con Flor Parise en las redes sociales, una relación que desde un principio le trajo problemas con su familia, que tiene una tradición católica.

“Yo no elijo de quién enamorarme, me atraen hombres y mujeres”, dijo en agosto pasado la modelo. “Con Flor Parise tenemos un vínculo muy lindo. La conocí por Paz Cornu, a quien le tengo mucho cariño aunque ya no seamos amigas. Desde hace tres años nos volvimos inseparables, compañeras de vida, compartimos viajes y pasamos mucho tiempo juntas”.

En esta oportunidad, Karina hizo un vivo con Flor por TikTok, donde la modelo tiene más de 20.000 seguidores, en el que respondió preguntas y aprovechó para darle un tierno beso frente a las cámaras.

Los usuarios reaccionaron con corazones ante el beso que le dio la modelo a su compañera, lo que generó revuelo. Lo cierto es que durante el vivo se las vio acarameladas.

La modelo cumplió hace dos semanas 40 años y pasó un cumple atípico con tres amigos en Miami. Es que Jelinek publicó una foto con un mensaje que llamó la atención: “Noche nostálgica”.