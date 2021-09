El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, les respondió a quienes afirman que hubo un cierre a las exportaciones de carne y fue tajante: “A mi no me corran con que cerramos la exportación”, señaló Domínguez.

Domínguez explicó que en su gestión primero “estará el interés general, después los productores y luego la exportación” y ante lo que dicen los distintos sectores agropecuarios, el ministro afirmó que él abrió “los negocios al mundo” y que cree en los negocios de Argentina, pero que para crecer “necesitamos más productividad fijando reglas claras y justas para todos”.

“En Argentina la exportación no está cerrada, el año pasado el gobierno de Fernández superó todos los récords de exportación de carne y este año será el segundo”, subrayó Domínguez en Radio10. Y advirtió que no va a permitir que la exportación “comprometa el acceso de los argentinos al consumo de lo que definimos como un bien publico de carácter cultural”

"Mi compromiso es escuchar y construir políticas públicas agrobioindustriales que generen previsibilidad y seguridad al productor en el futuro inmediato", dijo Domínguez. (Twitter: @DominguezJul)

Sobre las declaraciones de los representantes de la Mesa de Enlace tras la reunión con él y con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Domínguez confesó que lo entiende porque “el que no llora, no mama”. “No me preocupa eso, pero la sociedad tiene que tener en claro que el ejecutivo va a defender lo que es un bien público y cultural que es la carne para los argentinos”, cerró.

“A las exportaciones las cerró su Gobierno”

“Nadie está ejerciendo ninguna presión, simplemente describiendo cuáles son las necesidades, las urgencias que tiene el campo y el país también y marcando cuales son las equivocaciones groseras que ha cometido y sigue cometiendo el gobierno nacional”, le dijo a Vía País el vicepresidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), Gabriel De Raedemaeker.

De Raedemaeker apuntó a las críticas de Domínguez a las quejas del campo y dijo que “a las exportaciones no las cerramos nosotros, la cerró su gobierno” y añadió que la reapertura les corresponde hacerla a ellos. “No veo que el Ministro se tenga que sentir presionado por una demanda de acciones y ejecuciones de política que claramente están en el sentido totalmente contrario a lo que el país necesita”, afirmó.

“El cierre de exportaciones ha sido un error muy grosero que ha cometido el gobierno, cayendo de nuevo en la misma equivocación respecto a años y gestiones anteriores del mismo signo político y el reclamo sigue siendo exactamente el mismo por parte de las gremiales agropecuarias”, marcó De Raedemaeker.

“El gobierno va a a tener que dar muestras muy claras de que realmente en esta oportunidad va a cumplir con su palabra”, cerró el vicepresidente de la CRA.

Las medidas del Gobierno

En la reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace, Julián Domínguez les informó a los representantes del campo que reabrirá las ventas externas de las vacas de conserva y de manufactura, que son las que se exportan a China.

Esta solicitud de las entidades permitirá la exportación al gigante asiático de vacas que ya no poseen capacidad reproductiva y que en su mayoría no se consume en el mercado local.

Estos embarques se encontraban restringidos hasta el 50%.