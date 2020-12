Con motivo de la inclusión de su personaje como leyenda en el FIFA 21, el juego de EA Sports, Juan Román Riquelme hizo un breve pero emotivo repaso por su juventud, sus logros en lo deportivo y sobre lo que el fútbol es para él.

En la previa del partido de Boca ante Racing por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el vicepresidente segundo de los Xeneizes contó lo que significa el certamen para él: “La Copa Libertadores es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca... Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo, pero si sos bueno tenés que ganar la Copa Libertadores”, aseguró.

Y agregó: “En este país, la gente vive el fútbol de una manera muy especial y ganar la Libertadores ha hecho que la gente me tenga mucho cariño. Yo no me siento un ídolo, yo me siento un afortunado. Estaba en la cancha que quería, con la gente que quería... Soy feliz en ese lugar. Si me tocara elegir, quisiera vivir la misma vida”, dijo Román.

Y también aprovechó la oportunidad para sacar a la luz algunos recuerdos de su infancia: “Mi mamá me había anotado en Catequesis; me escapaba por la otra puerta y volvía a jugar a la pelota hasta la noche. No iba, no tomé la comunión”, explicó el 10 por su amor por el fútbol desde chiquito.

Y añadió: “Es el juego más lindo que conocí. Era muy lindo hacerlo de chiquito con mis amigos, desde que volvía del colegio a las 12 hasta las 8 o 9 de la noche. Y después, cuando pasó a ser lo mismo profesionalmente, lo he disfrutado muchísimo”.

Por último, se tomó un momento apara mencionar su barrio: “Soy muy agradecido al lugar donde nací, soy feliz en ese lugar. Don Torcuato es maravilloso. Tuve la suerte de seguir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio. No hay nada más lindo que jugar a la pelota con amigos. Fui un afortunado de poder criarme en Don Torcuato y lo sigo disfrutando, sigo jugando con los mismos amigos que tuve de chiquito, sigo viviendo en Don Torcuato”.