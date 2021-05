Juan Darthés reapareció en un programa de televisión brasileño para hacer referencia sobre su supuesta inocencia sobre la denuncia por abuso sexual que realizó Thelma Fardin hace tres años.

Hasta donde se conoció, el actor aceptó presentarse en la televisión brasileña para contestar una única pregunta realizada por el periodista Roberto Cabrini del ciclo “Domingo espectacular” de Record TV.

Una de las primeras fotos tomadas a Juan Darthés en Brasil por parte de un fan

“Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos”, a través de una comunicación por teléfono con el actor.

“Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida”, explicó Darthés.

Juan Darthés habló por teléfono durante el programa. (Captura de pantalla)

“No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, concluyó.

La última vez que Juan Darthés habló con la prensa

Desde 2018, Juan Darthés había dejado de hablar con la prensa. Su última declaración en los medios fue con el periodista Mauro Viale.

Thelma Fardin fue la primera actriz en denunciar públicamente un abuso sexual en el marco del colectivo Actrices Argentinas

Aquella charla del actor con Viale tuvo como tema central la conferencia de prensa de Actrices Argentinas en donde se le acusó por abuso sexual.