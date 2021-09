La editorial de Jorge Lanata en su programa “Periodismo para todos” fue contundente con las ideas, propuestas, spots publicitarios y las campañas en general de los candidatos.

Fiel a su estilo, el periodista ironizó en más de una oportunidad: “A una semana de las PASO los temas son los carpinchos, Suiza y el garche. Propuestas hay cada vez menos y encuestas cada vez más y para todos los gustos”.

Y en esa forma de ironizar, Lanata no se guardó nada: “Subestiman a los pibes. Creen que los pibes solo piensan en garchar y en fumar porro”.

Luego continuó con sus descargos refiriéndose a Teresa García, precandidata a senadora y ministra de gobierno de Kicillof, cuando se refirió que: “Les pidió a los chicos que votan por primera vez que ““no miren televisión en estos días””. No los dejaron ir a la escuela un año y medio, no los dejaron juntarse con los amigos y no quieren que miren televisión”.

También, el periodista, continuó hablando sobre la candidata a diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y sus dichos en una entrevista con youtubers K: “En el peronismo se garcha. Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una Patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar”.

Y a continuación, Lanata ironizó al respecto: “Para variar, Victoria Tolosa Paz después dijo que la atacan porque una mujer no puede decir “garche”. Algunos en las redes le empezaron a decir Golosa Paz”.

Noticia en desarrollo