Elba Marcovecchio, abogada del estudio de Fernando Burlando, fue entrevistada por “Los ángeles de la mañana” (elTrece) y sin dudarlo un minuto lanzó una inesperada bomba, ante una pregunta de Yanina Latorre: “Sí, es cierto que salgo con Lanata y estoy enamorada desde el primer día”, dijo en vivo.

“¿Qué me enamoró de él? Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1”, agregó Marcovecchio, que es viuda y madre de dos chicos, Allegra y Valentino. Y aseguró que tienen un vinculo “muy intenso”.

Jorge Lanata habló de su romance con Elba Marcovecchio Clarin

En el mismo momento que ella daba la primicia, Lanata estaba al aire en su propio programa de radio “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre). Y Marina Calabró, su columnista de espectáculos, no pudo evitar preguntarle al respecto, aunque dijo que hacía días que ya tenía la noticia y no la divuló por respeto.

Sin querer entrar en detalles privados, Lanata confirmó la relación. “A esta edad uno no tiene novia... Sí estoy saliendo con alguien. Y es todo lo que voy a decir”, lanzó. Y, prudente, analizó: “Abrir esa puerta es estar a un paso de que te pregunten ‘¿Cuántos polvos te echás por semana?’”.

Pero ante las insistentes preguntas de Calabró para que diera algún nombre, no pudo quedar al margen y tuvo que reconocerlo, y cerró: “Si quieren una frase: Lanata confirmó las palabras de Marcovecchio”.

La relación entre Elba y Lanata comenzó por una cuestión laboral. Ella estaba recolectando información sobre el tema de “derechos de imágenes” y se contactó con él para hacer una consulta.

Lanata tiene dos hijas, Bárbara, fruto de su relación con Andrea Rodríguez y Lola, con su tercera esposa, Sara Stewart Brown.