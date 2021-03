La modelo e influencer Ivana Nadal anunció hace varios meses que había transitado un “despertar espiritual”. Desde entonces, generó polémica en varias ocasiones cuando opinó sobre la autoaceptación y sobre cómo el amor propio y el sistema inmunológico se encuentran relacionados. Ahora, criticó el uso del barbijo, acusó a los medios y a los políticos de dar “información que te aleja de la realidad” y opinó que el coronavirus es “una enfermedad más”.

En un extenso video que grabó durante sus vacaciones en Costa Rica y que publicó en su cuenta de Instagram con el título “Despertar, COVID y realidad”, habló sobre la necesidad de alimentar los buenos sentimientos y retener las energías positivas para evitar las enfermedades. Luego, lanzó una serie de opiniones en relación a la pandemia que fueron repudiadas por miles de usuarios en las redes sociales.

“Basta de escuchar a los políticos, basta de escuchar a los medios de comunicación, basta de dejar entrar información que te aleja de la realidad... ¡basta! La única realidad que existe es la que vos elegís. ¿Existe el Covid? Sí, como diez millones de enfermedades más”, lanzó.

Luego, continuó con su crítica al barbijo y recomendó que no se use: “Si te están diciendo que afecta el sistema respiratorio y te ponen un barbijo, ¿qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cual es la sensacion que te da? ¿No te ahogás? ¿No sentís como respiras en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”.

“¿Sabes por qué te enfermas? Porque no liberas emociones... y me van a volver a atacar de todos lados, me van a volver a decir que estoy diciendo pero... ¿Sabes por qué es eso? Porque voy por el camino correcto”, dijo para atajarse ante las críticas, que llegaron rápidamente.

Para cerrar, volvió a criticar el uso de tapabocas y también a las medidas de distanciamiento social: “Yo el barbijo no lo soporto, para mí es parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos miedo, ponernos un barbijo en la boca y enfermarnos. ¿Cómo nos vamos a encerrar y dejar de abrazar?”.