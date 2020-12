Ivana Nadal vuelve a ser noticia por sus polémicos mensajes en redes. Ella ha hecho diversos comentarios sobre las energías y el positivismo desde que anunció su despertar espiritual hace algunos meses. Ahora, la famosa decidió dar una serie de recomendaciones para la prevención del coronavirus.

A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, la modelo aprovechó para expresar su opinión sobre cómo el amor propio y el sistema inmunológico se encuentran relacionados: “Por supuesto que el Covid existe, pero también creo que la muerte es parte de nuestra vida. Es la evolución”, aseguró.

“Depende de vos y de cuánto trabajas en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para poder disfrutarla un poco más o seguir sufriendo como estabas en esta”, siguió Nadal con su mensaje.

Ivana Nadal ya ha hecho varios comentarios polémicos desde su despertar espiritual. (Foto: Instagram)

El mensaje de la influencer comenzó a ser más fuerte: “Ahora, si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, en lo que no logras, en lo que te gustaría tener pero lo único que haces es quejarte que no te llega: no te vas a mover de ahí. Y te bajan tus defensas”.

Ivana Nadal se encuentra en Río de Janeiro, Brasil.

Para cerrar, Ivana aprovechó para dar una recomendación que la ha llevado a convertirse en tendencia en Twitter: “Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el Covid, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa”.