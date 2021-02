Las internas en Boca sumaron un nuevo capítulo tras la la viralización de un audio en el que Jorge Bermúdez habla de Carlos Tevez, su relación con el macrismo a partir de su amistad con Daniel Angelici y sus intenciones políticas, luego de la foto que el delantero Xeneize se tomó junto al ex presidente del club en Pinamar.

En el mensaje enviado, el Patrón le habla a una persona cuya identidad aún no se conoció: “Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente, ¿no?”, expresa en el comienzo del audio.

“Se pueden juntar, se pueden ver, se pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos o con los que quiera, amigo. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes, nosotros seguimos en lo de nosotros, papá, él que siga haciendo sus cosas pero queda en evidencia cuáles son sus intenciones, evidentemente”, sostiene Bermúdez.

En este marco, el hombre fuerte del Consejo de Fútbol de Boca a la hora de ejecutar las decisiones de Riquelme, deja en evidencia que la figura de Carlos Tevez molestaría a la actual dirigencia.

Cabe recordar que en junio pasado, Bermúdez desató el enfrentamiento: “Con Carlos hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Vale indicar que cuando asumimos el compromiso de estar en el Consejo de Fútbol, Tevez era un exjugador de fútbol. Venía muy golpeado, no tenía la confianza que se merecía y un protagonismo que no estaba tan claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y nosotros llegamos a darle el puntapié de salida”.

Cuando fue tratado de exjugador Carlos Tevez se molestó mucho y en su momento pidió las explicaciones del caso, aunque tanto Bermúdez como sus laderos Raúl Cascini y Marcelo Delgado intentaron quitarle peso a tal expresión, el capitán Xeneize supo que su presencia era vista como una amenaza.