Según nuevas audios privados que se filtraron, las personas que vivían con Diego Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi todos los días, con la excusa de “sacarse de encima” al astro. Al parecer, la situación preocupaba a Leopoldo Luque, su médico de cabecera, y al resto del equipo que lo atendía.

“Decí que, dentro de todo, tengo a ‘la Monona’ (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos ‘la Monona’ y el de seguridad, todos fumando porro”, le dijo al neurocirujano Luque un interlocutor que, según el sitio Infobae, también forma parte del equipo médico que atendía al Diez.

El mismo hombre, de identidad desconocida, le contó a Luque que Maradona “tomó el hábito de fumar todos los días” y que le pide “faso” a “los de seguridad”.

En otro polémico audio filtrado se escuchó: “Hoy se levantó todo dolorido, el chabón no descansa. Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino, más las pastillas. No podés todo”.

Además, agregó: “El otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano. No aguanto más la situación de que ‘Charly’ le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él (Charly) cuando en la autopsia saliera marihuana”.

‘Charly’ es Carlos Ibáñez, el novio de una prima segunda del papá de Rocío Oliva, expareja de Maradona.

Tras la muerte del 10, ocurrida el 25 de octubre a sus 60 años, el amigo de Maradona Mariano Israelit aseguró que ‘Charly’, que era señalado como un “secretario privado de Maradona”, lo emborrachaba intencionalmente para controlar su celular y mantenerlo alejado de las hijas.

“Me contaron que ayer ‘Charly’ había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos. Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y ‘Monona’ con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”, dijo el hombre, que integraría el equipo médico, a Luque por mensajes de texto tras lo cual el neurocirujano lo tranquilizó y le indicó que iba a ocuparse del tema.

Los médicos, en la mira

“Tranqui, yo sé como manejarlo. Ahí le dije a Maxi (Pomargo, secretario personal de Maradona) que si hay una autopsia salta eso. Lo que menos van a responsabilizar es la parte de salud. Esto es algo del entorno, son cuestiones que no podemos manejar. Yo solo puedo sugerir”, sostuvo Luque en otro audio privado.

“Desde el punto de vista médico no tenemos ninguna responsabilidad. Si investiga la policía van a ver que hay un entorno determinado y atacan a ellos. A los médicos ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico cannabis, aceite de cannabis, y el tipo se intoxica y se muere porque no estuvo bien supervisado. Esto es algo ilegal que no tiene que ver con nada médico”, concluyó Luque.

El neurocirujano y la psiquiatra Agustina Cosachov están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

En diciembre pasado, el informe toxicológico realizado en el marco de la investigación de la muerte de Maradona reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del astro al momento de su deceso, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.

La psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, está acusada de "falsedad ideológica", tras comprobarse que emitió un certificado sin ver a Diego.

Infobae accedió y publicó en los últimos días una serie de audios y mensajes privados de Luque y Cosachov.

