El “hongo negro”, una enfermedad que se llama mucormicosis, es uno de los problemas que pueden atravesar las personas que están infectadas de coronavirus o aquellas que ya superaron el Covid-19. Y este viernes Argentina ya tuvo su primera muerte por este nuevo dolor de cabeza para la salud.

María Luján Cuestas, directora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Micología (LIDeMi) del Impam, e integrante del Centro de Micología de la Facultad de Medicina y del Conicet, lo confirmó.

La primera víctima fatal fue un hombre de 35 años que tuvo coronavirus. Era diabético y estuvo internado en una clínica de Lomas de Zamora. Había muerto en las últimas semanas de mayo. Sin embargo, este viernes se dio a conocer la noticia.

Imagen al microscopio de una infección de mucormicosis. Foto: Gentileza

En diálogo con C5N, Cuestas no descartó que hayan más fallecidos por la misma causa, pero que no fueron notificados, ya que no es una obligación.

El ministerio de Salud de Buenos Aires definió al “hongo negro” como una “enfermedad oportunista, es decir que afecta a personas con defensas muy bajas, y que puede suceder en personas que permanecen mucho tiempo en terapia”, según le reconocieron a Télam.

Por otro lado, Roxana Gabriela Vitale, otra investigadora del Conicet quien, además, es responsable del Sector de Micología de la Unidad de Parasitología del Hospital de Ramos Mejía, le dijo a la misma agencia de noticias que “los diabéticos no controlados, los pacientes tratados con altas dosis de corticoides y las personas con las defensas bajas son propensos a contraer esta micosis rara, que suele detectarse en forma tardía, difícil de tratar, y cuya evolución es muy rápida y fatal”.

Además, la mujer analizó el origen de la enfermedad: “No es casual que el aumento de la incidencia de la mucormicosis se haya dado especialmente en la India, país que es el segundo en número de diabéticos en el mundo, y donde la coinfección de Covid y mucorales (hongos) representa el 83% de los casos a nivel global”.

Casos del “hongo negro” en el mundo

En la India ya detectaron nueve mil pacientes con esta enfermedad, pero también hay registros del mismo en Uruguay, Estados Unidos, Brasil, México, España, Italia, Austria, Irán y, más recientemente, en la Argentina. En nuestro país, según el Centro de Micología de la Facultad de Medicina de la UBA, cuentan tres casos.

