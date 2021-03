La exempleada doméstica de Victoria Donda se presentó por primera vez en televisión y narró cómo fueron los más de 10 años en los que trabajó para la titular del INADI. Hace algunos meses la historia de Arminda Banda Oxa se hizo pública y viral, cuando se filtraron mensajes entre ella y Donda en los que la funcionaria le ofrecía un cargo en el Estado a cambio de la indemnización que le corresponde.

“Me tuvo en negro 10 años, no me daba aumentos, aguinaldos y vacaciones tampoco”, contó Banda Oxa, entrevistada en La Cornisa, de LN+. También narró que durante alrededor de cinco años cobró un sueldo de $5000, sin aumentos.

La mujer de 62 años y nacionalidad boliviana trabajó en total 14 años en la casa de Donda. Según contó, la primera década trabajó informalmente y luego, una vez que le regularizaron la situación, quedó sub-registrada y percibía un sueldo por menos horas de las que realmente trabajaba.

La mujer contó además que debía lavar la ropa de las parejas de la funcionaria, ocuparse de su madre y de su hija. “Era una empleada multiuso, era jardinera, cadeta, niñera, hasta le paseaba el perro”, dijo Arminda, y añadió: “Veía la hora de entrada pero nunca la de salida”.

El caso

La situación de Banda Oxa se conoció en enero, cuando su abogado, Osvaldo Barsanti, denunció a la funcionara Victoria Donda por tener a la empleada en negro, y haberle ofrecido un contrato en el INADI o anotarla en un plan social a cambio de que ella renunciara al trabajo en su casa.

“Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación, pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté”, contó la mujer en la entrevista.

Difundieron un chat entre Victoria Donda y su empleada doméstica donde le ofrece un plan. Captura de WhatsApp

“Apenas sé agarrar la escoba, y un plan social ¿para qué? ¿Para cortar las calles? Los llevan para piquetear ¿Por qué?”, agregó.

Por el hecho, Donda está imputada por el fiscal Guillermo Marijuan que entendió que la funcionaria abusó de su condición como tal al ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada doméstica. Pero hasta el momento, el juez Sebastián Casanello no llamó a declarar como imputada a la funcionaria, ya que consideró que hay un “déficit en la imputación” y no corresponde convocarla.

“El problema que observamos es que no existe —o no se ha explicitado en el dictamen fiscal— un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su exempleada”, sostuvo.

A su vez, existe un reclamo económico por parte de los letrados de Arminda Banda Oxa en el fuero Laboral. Donda no se presentó en la conciliación obligatoria, indicó Clarín.