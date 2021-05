La “foto de la unidad” a la que se refirió Alberto Fernández el miércoles, al presidir un acto junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, generó repercusiones en el ámbito político. La diputada nacional por Consenso Federal Graciela Camaño fue una de las que opinó al respecto, en un tono burlón.

“Es vergonzosa la foto, si es que es cierta. Resulta que está discutiendo con la Corte (Suprema de Justicia) porque le sacó (a la Ciudad de Buenos Aires) la potestad de decidir respecto de la educación y se amontonan en algo que pretendió ser un mensaje de ellos ¿Qué necesidad había de hacer ese amontonamiento?”, sostuvo Camaño.

El presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (Foto: Presidencia de la Nación) Presidencia

La diputada consideró también que en la sociedad “no hay acatamiento de lo que el Presidente dice”, lo cual es “una señal clara de desconocimiento de la autoridad presidencial”. “¿Cómo le van a dar bolilla? El Presidente dice una cosa y hace otra”, dijo a Radio Con Vos.

“El Presidente no está siendo acatado. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en lo que se denomina el Conurbano profundo, y acá no existe la cuarentena. La gente se cuida como puede. Cuanto más pobre el barrio, menos cuarentena. La gente tiene que salir a buscarse la diaria, los planes sociales no alcanzan”, agregó.

Y siguió: “Lamentablemente en nuestro país la dirigencia política ha perdido el pudor y el respeto que nos permite convivir, cualquiera dice cualquier cosa del otro”.

“Desde el primer momento quien conduce este grupo político, que se juntó para una elección, es Cristina Fernández de Kichner”, dijo, y lo calificó como la “dificultad” de Alberto Fernández para gobernar.

“Cuando Alberto Fernández se equivoca en la gestión, por supuesto que la voz de Cristina Kichner se hace escuchar”, cerró.

El acto de la ¿unidad?

El miércoles, el presidente Alberto Fernández lanzó el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas, y estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Grábense esta foto. Es la foto de nuestra unidad. No habrá ni tapa de diarios ni sentencia judicial que nos lleve a dejar de hacer aquello que debemos hacer en favor de argentinos”, dijo Fernández al iniciar su discurso.

La última vez que Presidente, Vicepresidenta y Gobernador bonaerense se habían mostrado juntos fue en diciembre pasado, cuando Kicillof convocó a los principales integrantes del Frente de Todos en el estadio Único de La Plata, al conmemorarse un año de su asunción al frente de la Provincia.