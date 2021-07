Graciela Alfano estuvo en el programa de Jey Mammon donde contó detalles de su vida íntima. Entre las historias y recuerdos de sus romances, Alfano relató el momento en que Mauricio Macri le pidió hacer un trío.

“Fue antes de que fuera Presidente, pero fue presidente de un club de fútbol”, comenzó la actriz.

Graciela Alfano. Graciela Alfano. Foto: captura pantalla

“Una vez me fui por la puerta de atrás. Es muy fuerte. Habíamos propuesto hacer un trío, pero la persona que quería no me gustaba”, reveló Alfano en Los mammones.

“Cuando le dije que no, suena el timbre y yo no sabía quién era, entonces yo pensé que le había dicho que venga igual. Pero yo soy muy diva y dije ‘me voy a la mierda’”, aclaró.

Luego agregó: “Cuando voy a agarrar la ropa, porque yo había hecho un striptease en el living, toda mi ropa estaba ahí, y en el cuarto estaba la ropa de él. Entonces agarré la ropa de él y me fui por atrás”, concluyó.

No es la primera vez que Alfano habla sobre su romance con el expresidente. “Carlos Menem no fue el único presidente con el que salí”, reveló Graciela en septiembre del 2020 en Confrontados.

El recuerdo de Graciela Alfano sobre Menem

La actriz aprovechó también para recordar su aventura con el difunto presidente Carlos Menem.

De aquella relación, Graciela explicó que el mandatario “quiso llevarla a vivir a la Quinta de Olivos”.

Esta situación habría sucedido cuando Menem se había separado de Zulema Yoma.