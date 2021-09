En una de sus primera declaraciones a la prensa luego de jurar como como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se refirió de manera agraviante a la exdiputada Elisa Carrió.

“Esa señora es una señora sucia en todo sentido. Si la conocen, ¿Qué me preguntan ahora? Ya está”, manifestó este martes a los medios que lo esperaban en la entrada del ministerio que ahora encabeza.

Al mismo tiempo, señaló: “¿Esta mujer por qué me viene a buscar a mí? Bueno, porque mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie. Entonces, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos”.

Dze esta manera, Fernández hizo referencia a los dichos de Carrió de este lunes, cuando expresó que “lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído”. Lo hizo en diálogo con Todo Noticias (TN), cuando también sostuvo: “Él conoce todas las mafias. Yo sostengo que es parte. Siempre van por secuestros, por piratas del asfalto, ambos siendo de los mismos grupos”.

“Busquen lo que quieran”

Luego de los dichos de Carrió, el ministro le respondió mediante su cuenta de Twitter: “Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a “Pepín” Rodríguez Simón y otros, pero nunca formé parte de ella”.

Más tarde, frente a la prensa disparó: “Ustedes saben que se está discutiendo esa causa, que ese señor está prófugo. Están todos ellos en el mismo lugar donde sindicaban a quienes tenían que agraviar y a quienes no, en cuanto a fiscales y jueces. Bueno, yo nunca tuve nada que ver con eso”.

“Busquen lo que quieran, hagan lo que quieran, pasen por donde quieran y se darán cuenta de que nunca tuve que ver con eso”, dijo.

En relación al pedido de expulsión de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón del Parlasur, por “actitud indecorosa”, Fernández mencionó: “Pareciera ser que en un Foro donde se encuentran todos representando a sus países se requiere un mínimo de ética que este señor no tiene”.