A veces se necesita de mucha suerte para poder encontrar un ejemplar tan único como lo es el primer pingüino amarillo del archipiélago Georgia del Sur. Dicho animal fue fotografiado por Yves Adams, quien compartió las imágenes del llamativo animal a través de su cuenta de Instagram.

Según contó estaba tomando varias imágenes cuando vio al particular animal y no desaprovechó la oportunidad para plasmarlo con su cámara. Por lo que se ha podido conocer, todavía no se puede descifrar la extraña coloración que tiene en la piel y que lo hace lucir tan diferente a sus parientes, los tan famosos pingüinos de colores blanco y negro.

El animal era el único de color amarillo entre los cientos de pingüinos del lugar. Instagram/yves_adams

El fotógrafo relató que poco después de aterrizar en una remota playa de la isla, el pingüino amarillo caminó directamente hacia donde se encontraba su grupo de expedición. “Fui muy suertudo”, aseguró Adams.

El tono diferente del animal podría tratarse de albinismo. Instagram/yves_adams

No es la primera vez que un animal tiene una pigmentación diferente. La página de “National Geographic” aseguró que este fenómeno se puede explicar desde el albinismo, “el cual es una variación genética especial en la que el gen recesivo se manifiesta, en detrimento de la melanina de la especie en cuestión”.

Las imágenes le han dado la vuelta al mundo. Instagram/yves_adams

Lo anterior podría explicar que sus aletas y el resto de su cuerpo esté pintado de amarillo. “Nunca antes había visto u oído hablar de un pingüino amarillo. Había 120 mil aves en esa playa y este era el único amarillo”, le dijo Adams al diario The Independent.