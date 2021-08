Ubaldo Fillol tuvo la categoría que demostró con los guantes para criticar a su camarada, Franco Armani. El campeón del mundo en 1978 habló de la tanda de penales entre River y Boca por Copa Argentina y bancó a Emiliano Martínez como el defensor del arco de la Selección Argentina.

//Mirá también: Los penales que definieron el Superclásico de Copa Argentina

El “Pato” fue breve y conciso en una entrevista en Radio La Red. “Me voy a confesar, hoy me hicieron un reportaje y me dijeron ‘sabemos que vos no querés hablar de Armani’, pero igualmente contesté porque creo que tengo algo de espalda para poder opinar”, anticipó.

//Mirá también: David Ospina habló de los penales de Emiliano Martínez ante Colombia: “Son cosas del partido, es buena persona”

Luego de que Armani no lograra detener ningún penal de Boca, Fillol sentenció: “Por algo, sin desmerecer a nadie, por algo Dibu Martínez es el arquero de la Selección”.