Desde que comenzó a conducir el programa de su abuela, Juana Viale se mostró descontracturada y polémica. No sabemos qué opina Mirtha Legrand al respecto, pero lo cierto es que la joven está marcando con fuerza su propio estilo.

Así, este sábado, ingresó a “La noche de Mirtha” con la canción “Libre soy”, reconocida cortina de la película “Frozen”. “Libre soy... Qué buena película. Se la recomiendo a los que están bastante ortibas”, expresó Juana. Aunque no especificó destinatarios, sorprendió a todos.

Juana Viale y su Bogani (Foto: El Trece) El Trece

Luego continuó con la descripción del diseño y contó algunos detalles del detrás de escena. “Cada semana vamos a lo de Bogani y nos probamos todo. Me quedó quieta, me llenan de alfileres y llegamos a este resultado. Dos vestidos por fin de semana, no es para cualquiera”, dijo en relación al trabajo del gran maestro de la moda, Gino Bogani.

Asimismo, comentó que el vestido que lucía estaba confeccionado en terciopelo pané. “Se hizo la flor que tiene hasta los pitillos. Es una belleza, una artesanía. La colita de mi vestido tiene una flor, ideal para este fresquete”, remarcó.

Al momento de hablar del peinado, reconoció que intentaron hacer algo que una vez usó Jennifer López. “Soy tan amante de los animales que tengo un caniche en la cabeza”, señaló divertida.

Cuando quiso referirse a la ‘inspiración’ del peinado, confundió el término con ‘aspiración’ y advirtió que estaba, sin querer, “cambiando las palabras”. “Pero, bueno... ¡libre soy!”, concluyó con la descripción antes de dar paso al inicio del programa.