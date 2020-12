Federico Bal utilizó sus redes para honrar la memoria de su padre. Recordemos que se cumplió el primer año de la muerte de Santiago Bal el pasado 9 de diciembre. El famoso mantuvo una serie de imágenes en video que le dejó su padre bien guardadas durante todo este tiempo.

“Encontramos este modo de que yo te pueda decir algunas cosas que con el tiempo si te dan ganas, las puedas volver a escuchar, porque yo se que algún día no voy a estar, no voy a estar más para vos, pero no es eso lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que vos no vas a estar más para mí y eso sí me va a resultar muy difícil de superar. No tendré más en quién pensar, a quién cobijar, por quién luchar, a quién amar”, se escucha decir al padre de Fede en el video.

En la publicación realizada por el participante de Masterchef se encuentra un escrito realizado por él: “Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un vídeo que me hiciste hace no mucho tiempo. Te cuento que te extraño todos los días. Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento. Pero de a poco sale el sol, y parece que las cosas empiezan a acomodarse”.

El 9 de diciembre se cumplió el aniversario de la muerte de Santiago Bal. Instagram/balfederico

Para cerrar con su emotivo mensaje, Bal terminó con una frase que refleja la relación que mantuvo y siempre llevara en el corazón con su padre: “Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba”.