El holandés Max Verstappen (Red Bull), que reforzó aún más su liderazgo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Austria, el noveno del año, manifestó en el circuito de Spielberg que “todo fue una locura” y que anduvo “sobre rieles”.

Verstappen, de 23 años, logró su 15° triunfo en la F1, el quinto del año -tercero consecutivo- al firmar su primer ‘Grand Chelem’ en la categoría reina: ganar saliendo desde la pole, liderando la prueba de principio a fin y marcando la vuelta rápida en carrera.

”Todo el mundo ha hecho un gran trabajo; porque, está bien, entraba al fin de semana como favorito, pero para confirmarlo había que hacer lo que hicimos”, explicó la joven estrella holandesa, que amplió a 32 puntos (182 frente a 150) la ventaja respecto del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que no pasó del cuarto lugar este domingo en el Red Bull Ring.

”Ha sido loquísimo todo, viendo a tantos aficionados de naranja apoyándome aquí. Son una gran motivación para mí y les estoy muy agradecido por venir hasta aquí a darme su apoyo”, explicó Verstappen tras repetir triunfo en Austria y marcar un pleno de victorias en el ‘tríptico’ que había arrancado con el Gran Premio de Francia, en Paul Ricard.

”Anduvimos mejor aún que la semana pasada, porque el coche fue una auténtica locura. Fue fantástico siempre, con cualquier neumático. No me lo explico ni yo, cómo fue todo tan increíblemente bien”, opinó. ”Éramos favoritos, pero eso no es nada fácil de traducirlo y convertirlo en realidad; ha sido una gran labor de equipo”, recalcó ‘Mad Max’, que el sábado había logrado su séptima ‘pole’ desde que corre en F1.

”Después del relanzamiento (una vez que abandonó la pista el coche de seguridad que entró al despistarse y abandonar el francés Esteban Ocon, compañero del español Fernando Alonso en Alpine) pude hacer mi propia carrera”, explicó. ”Ha sido maravilloso, ganar de nuevo con tanto público y ante esa gran marea naranja”, declaró el líder del Mundial después de anotarse en Austria, en el circuito de su escudería, su quinta victoria de la temporada.

Verstappen fue escoltado por Valtteri Bottas (Mercedes) a 17s973; tercero quedó el británico Lando Norris (McLaren) a 20s019. Hamilton finalizó cuarto a 46s452; y más atrás se ordenaron Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Alonso (Alpine) a una vuelta.

La próxima fecha será el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, el 18 de este mes.