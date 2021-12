El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dominó, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, los entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudita, el 21° y penúltimo del Mundial de F1, en Yeda, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera con ocho puntos de ventaja sobre el británico (351,5 frente a 343,5), marcó el cuarto tiempo del día.

Hamilton, que ya había sido el más rápido con luz diurna, en el primer entrenamiento, marcó el mejor tiempo de la jornada por la noche, en el segundo, en el que todos registraron sus mejores vueltas.

// Ver también: Vélez recibe la visita de Patronato, busca un triunfo para ser escolta de River

El astro inglés cubrió los 6.175 metros de la nueva pista urbana de Yeda -con 27 curvas- en un minuto, 29 segundos y 18 milésimas, 61 menos que Bottas, asimismo con neumático medio, en el segundo libre, una sesión disputada con luz artificial, en condiciones similares a las de la calificación y la carrera, en la que Verstappen marcó el cuarto tiempo, con blandas, a 195 milésimas del heptacampeón británico.

El español Fernando Alonso (Alpine), “Piloto del día” en el pasado Gran Premio de Qatar, también nocturno, quedó quinto; y el mejicano Sergio Pérez (Red Bull), fue noveno.

Al tercer tiempo lo marcó el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), en una segunda sesión que terminó unos minutos antes de lo previsto, con bandera roja, a causa del accidente -sin mayores consecuencias físicas- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La piña, sin consecuencias, de Leclerc durante la segunda práctica libre.

Hamilton había sido el más rápido en el entrenamiento diurno, que sirvió más que nada para que todos se familiarizasen con la nueva pista, estrenada este viernes y que ya es oficialmente el circuito urbano más rápido del mundo. Arabia Saudita es el cuarto país de Oriente Medio que alberga un Gran Premio de F1, después de los de Bahrein (que debutó en 2004), Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos (2009) y Qatar, debutante hace dos domingos, en Losail.

Este sábado, primero se desarrollará la tercera práctica libre, que no será del todo significativa ya que irá de día, horas antes de la clasificación, con luz artificial, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, con largada a las 14.30 (Argentina), a 50 vueltas para completar un recorrido de 308,7 kilómetros. La clasificación será este sábado a las 14.

Cómo se definiría el título este mismo finde

En el Campeonato Mundial de F1 más apretado de los últimos años, los dos contendientes dependen aún de sí mismos. Hamilton capturará una inédita octava corona si gana las dos carreras que faltan; pero Verstappen, de 24, ya podría festejar su primer título el próximo domingo en Yeda: si gana con vuelta rápida y Hamilton no mejora del sexto lugar; si vence y el británico no supera el séptimo puesto; si termina segundo con el giro rápido y el heptacampeón no es mejor que 10°; o si es segundo y Hamilton no suma.

// Ver también: Newell’s: largas filas por una entrada para la despedida de Maxi Rodríguez