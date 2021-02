Luego del escándalo por el “vacunatorio VIP” en el ministerio de Salud de la Nación, que terminó con la renuncia del exministro de Salud Ginés González García por haber vacunado a gente fuera de la nómina oficial, como el periodista Horacio Verbitsky, el senador Jorge Taiana o el diputado Eduardo Valdés, además del empresario Florencio Aldrey Iglesias y su familia, ahora se conocen más casos que generan dudas, como el de Hugo Moyano.

Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, contó en una entrevista telefónica que recibió un llamado del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para vacunarse.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

“Me llamaron, pero soy de la provincia de Buenos Aires y tengo 90 años. Es otro lugar, es otra forma”, destacó en diálogo con “Radio 10″. Y para distanciarse del Vacunatorio VIP en el ministerio de Salud Nacional, agregó: “Esto fue por el Gobierno de la Provincia”.

Carlotto explicó que accedió a la vacuna tanto por su edad como por ser considerada una persona de riesgo.

“Fui al hospital, hice la cola y todo lo que tenía que hacer. Me vacuné en La Plata, en el hospital San Juan de Dios y en estos días me darán la segunda dosis”, explicó Carlotto, que no precisó cuándo se vacunó. Sus declaraciones acerca de la proximidad de la segunda dosis indican que Carlotto podría haber recibió la primera dosis antes de que se habilitara en la Provincia la vacunación para los mayores de 70 años, lo que ocurrió el jueves último.

Por otro lado, la histórica referente de Abuelas se refirió al ministro de Salud echado: “Aprecio mucho a Ginés González García porque lo conozco de muchos años, pero creo que la medida que tomó el Presidente es correcta, dado que fue una cosa inconsulta y hecha de una manera muy extraña”.

Y por último, apuntó contra la confesión de Horacio Verbitsky, a la cual consideró como “escandalosa” y se mostró asombrada por la actitud tomada por el periodista, que reveló en radio cómo accedió al vacunatorio VIP. “Es un tema muy delicado por quien lo dice, que es Verbitsky. Es extraño que lo haya puesto en pantalla y hecho público con lujo de detalles como una cosa tan fuera de lugar y casi, casi, como un hecho político. Estas maniobras hay que analizarlas, por qué se hacen y quién las hace”.

Y concluyó: “Haber dado una explicación tan concreta de un acto personal no es lógico. Yo lo conozco mucho a Verbitsky y estas actitudes hay que investigarlas”.