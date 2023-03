Día de la Memoria: La Cámpora convocó a marchar por una “Democracia sin mafias”

La Plaza de Mayo volverá a ser mañana el centro de las movilizaciones por el Día de la Memoria, al cumplirse 47 del último golpe militar. El Presidente Alberto Fernández, que viajará temprano hacia República Dominicana para participar de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, anunció hoy la construcción en Campo de Mayo de un espacio para el recuerdo de las víctimas y la promoción de los derechos humanos.

Alberto Fernández anunció en Campo de Mayo la construcción de un centro para el recuerdo de las víctimas por la dictadura. Foto: Casa Rosada

En ese predio militar funcionó el centro clandestino de detención más grande del país. La Cámpora, como todos los años, marchará desde la ESMA, aunque esta vez bajo la consigna “Democracia sin mafias”.

Distintas agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, convocan a movilizarse en distintos puntos del macrocentro porteño, pero en algún momento de la tarde coincidirán frente a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo. “Memoria, Verdad y Justicia” es la consigna que atraviesa a la mayoría de las agrupaciones.

En esta edición, sin embargo, sorprendió La Cámpora al ratificar hoy una convocatoria por las redes sociales con una arenga propia: “Democracia sin mafias. 30 mil razones para caminar”. Todos los 24 de marzo la agrupación kirchnerista marcha desde la ESMA por Avenida del Libertador hasta llegar al centro porteño.

Sectores kirchneristas expresaron semanas atrás la idea de repudiar en la marcha del Día de la Memoria “la persecución judicial” contra Cristina Kirchner, reflejada en la condena en la causa Vialidad. La Vicepresidenta, en el discurso que dio tras conocer tras la sentencia, el 6 de diciembre pasado, denunció al “Partido judicial, la mafia y el Estado paralelo” e instó a movilizarse este 24 de marzo. “Democracia sin mafias”, entonces, fue la consigna elegida por La Cámpora.

Estela de Carlotto afirmó días atrás que el 24 de marzo “es exclusivamente el recordatorio de un golpe de Estado, de la desaparición de 30 mil personas y de 500 bebés nacidos en cautiverio”. Agregó que la consigna histórica es “por la memoria, la verdad y la justicia” y así invitó Abuelas de Plaza de Mayo a la Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, referenciada en la Hebe de Bonafini (fallecida el 20 de noviembre pasado), se plegó a los reclamos en defensa de la Vicepresidenta de la Nación y convocó bajo la consigna “No a la proscripción, Cristina conducción”.

Distintas agrupaciones de izquierda, en tanto, se reunirán en el Obelisco para desde allí marchar a la Plaza de Mayo.

“Baltasar Garzón se queda mañana para ir a la marcha”, avisó el presidente Alberto Fernández en medio de su discurso en Campo de Mayo. Se refería al jurista español que llegó a Buenos Aires para participar del III Foro Mundial de los DDHH que se desarrolló toda la semana.

El Presidente evocó a las víctimas de la última dictadura militar, donde se construirá “el primer Espacio para la Memoria construido desde cero”. Según se informó, Fernández firmó un decreto presidencial para crear este espacio y cancelar la disposición del expresidente Mauricio Macri, que había destinado el predio para un parque recreativo. “Yo celebro que este lugar no se convierta en un parque de recreación y que la mejor recreación sea no olvidar”, argumentó Alberto Fernández.

“Aún hoy en la Argentina hay quienes cuestionan si lo que estamos viendo es verdad”, dijo el Presidente mirando a su alrededor. Allí se podía ver un avión militar abandonado.

“Porque aún hoy en la Argentina piensan que el tema de los derechos humanos es un negocio de alguien. De esos aviones tiraban hombres y mujeres al mar como método de eliminación física. Esto no es una publicidad, no es una mentira”, insistió Alberto Fernández.

El Presidente recordó a Néstor Kirchner, de quien fue jefe de Gabinete. Dijo que fue “el único testigo del momento en que Néstor Kirchner decidió cambiar la lógica de las políticas de derechos humanos”. Contó que el entonces presidente instruyó al oficialismo para que el Congreso de la Nación “anule las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el decreto de Fernando De la Rúa que prohibía la extradición de personas involucradas en violaciones a derechos humanos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983″.

Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner previo al Día de la Memoria.

“Néstor era todo audacia, y finalmente me dijo: ´Alberto, probamos con el olvido y no funcionó, probamos con el perdón y no funcionó. Probemos con la justicia, es la hora de la justicia’”, recordó Fernández.

El Presidente viajará mañana a Santo Domingo. La agencia oficial Télam informó que a la par de la agenda oficial de la Cumbre Iberoamericana, que se extenderá hasta el domingo, Fernández tendrá bilaterales con los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Honduras, Xiomara Castro; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce.