Luego de la polémica que despertó el vacunatorio vip, que tuvo como consecuencia la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, salieron a la luz declaraciones de los últimos días del exfuncionario, referidas a las vacunaciones irregulares.

González García había asegurado que no estaba de acuerdo con la aplicación de las dosis para políticos, militantes y sus respectivos familiares, que no pertenecieran a grupos de riesgo. En este sentido, en diálogo radial, manifestó: “No me gusta”.

“Tengo dos subsecretarios que están enfermos y no están bien, justamente porque hemos respetado absolutamente las normas. Y pese a ser trabajadores de la salud no estamos frente a la prioridad”, expresó.

El exministro había asegurado que no estaba de acuerdo con la vacunación por fuera de grupos de riesgo. Prensa Gobierno Tierra del Fuego. | Prensa Gobierno Tierra del Fuego.

El reportaje que concedió el extitular de la cartera nacional de Salud fue el miércoles a la mañana, un día antes de que en ese mismo Ministerio se realizaran una serie de vacunaciones vip.

Así y todo, en un pasaje de la entrevista, polemizó. “En un país tan grande, con tantas jurisdicciones, algunas travesuras de este tipo pueden ocurrir. Pero me encanta que tenga sanción social, eso es lo que debe pasar”, dijo acerca de quienes “saltan la fila” para vacunarse. Lo hizo en diálogo con el programa “Novaresio 910”, de radio La Red.

"En un país tan grande, con tantas jurisdicciones, algunas travesuras de este tipo pueden ocurrir", manifestó.

A su vez, González García se refirió también a la vacunación de famosos para motivar a la vacunación de la población. “Al principio, cuando había tantas dudas, sirvió que referentes lo hicieran, ahora me parece que no. No es necesario”, agregó el exministro de Salud.

Un día después de sus declaraciones, en el propio Ministerio de Salud hubo un operativo secreto de vacunación para dirigentes y amigos que se buscó mantener bajo estricto hermetismo y que llamativamente dio a conocer a primera hora de este viernes el periodista Horacio Verbitsky, uno de los inmunizados de modo irregular.

Clarín había accedido a la información el jueves por la tarde. Y empezó a corroborar la veracidad de los datos entrada la noche en diálogo con funcionarios y colaboradores del Gobierno, que admitieron extraoficialmente la existencia del operativo de vacunación secreto.

Carla Vizotti será la nueva ministra de Salud del país. Asumirá en una ceremonia privada en la Quinta de Olivos, prevista para las 17 horas de este sábado.