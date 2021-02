De cara al inicio del ciclo lectivo 2021, el ministro de Educación, Nicolás Trotta aseguró que “están dadas las condiciones, con la particularidad de cada región, para tener presencialidad en las escuelas”. El funcionario nacional habló con la prensa luego del encuentro del Consejo Federal de Educación de que participaron los ministros de todo el país.

Trotta señaló que junto a sus pares de la cartera educativa acordaron priorizar la vuelta a clases de manera presencial luego de que en el 2020 prevaleciera la virtualidad como modalidad casi exclusiva como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Con respecto a la forma en la que los chicos volverán a las aulas, el Ministro sostuvo que será a través de una ”presencialidad cuidada, de forma progresiva”.

La conferencia se realizó en la residencia de Olivos y contó con la participación del presidente Alberto Fernández y las cinco organizaciones sindicales nacionales de docentes. “Hemos avanzado en acuerdos que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas”, informó Trotta y detalló que se aprobaron dos resoluciones relacionadas a la actualización de los indicadores sanitarios que determinan si se puede o no abrir una escuela en este contexto de pandemia y se estableció a modo de organización que al menos hasta que concluya el primer trimestre, la modalidad de clases será combinada en casi todo el país.

Al mismo tiempo señaló que “se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases” teniendo en cuanta las condiciones que atraviesan a cada jurisdicción, e hizo mención con el “compromiso con la presencialidad cuidada y segura” en las escuelas apoyándose en los dichos de Alberto Fernández: “Como dijo el Presidente en el cierre del encuentro, sin salud no hay presente y sin salud no hay futuro”.

Con información de Télam.