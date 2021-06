La historia de Silas Wamangituka puede dar un giro de 180 grados. El jugador del Stuttgart contó que su ex representante lo obligó a presentar documentos falsos sobre su perfil en la Bundesliga.

//Mirá también: Argentina visita a Colombia en busca de un triunfo clave en las Eliminatorias Sudamericanas

El futbolista congoleño se animó a declarar su verdad. Su ex agente lo manejó desde su adolescencia y cuando lo llevó a Francia para que juegue en el París FC, le cambió su nombre y su fecha de nacimiento.

También le quitó su pasaporte y le controlaba su cuenta en el banco, amenazándolo sobre delatar las modificaciones que él mismo había hecho con tal de arruinarle su carrera.

Su nombre real es Silas Ktompa Mvumpa y nació en 1998. Había presentado un documento donde figuraba su nacimiento en 1999.

“Sólo me atreví a hacer eso con el apoyo de mis nuevos representantes. Me di cuenta de que ya no tenía que tener miedo y que podíamos poner todo sobre la mesa juntos. No me habría atrevido a dar este paso si el Stuttgart, mi equipo y VfB no tenían un segundo hogar para mí, donde me siento seguro”, dijo el delantero del club alemán.

Sumado a su anuncio, llegó la acción. Silas recibió documentos oficiales de la República del Congo para renovar su situación con la Bundesliga.

“En cuanto al cambio de nombre, es sobre todo una víctima. Lo protegeremos en consecuencia. Tengo un gran respeto por el hecho de que a su corta edad estaba casi solo y sin conocer las consecuencias se atrevió a dar el paso para esclarecer su situación. Continuaremos ayudándolo de todas las formas posibles. Silas es parte de la familia VfB”, comentó Sven Mislintant, director deportivo del VfB Stuttgart.

//Mirá también: Ángel Di María le puso cumbia a la foto grupal previa al duelo con Colombia

“Debería jugar al fútbol en el VfB Stuttgart en la próxima temporada, tan pronto como se recupere de la rotura del ligamento cruzado”, cerró Mislintant sobre la vuelta de Silas cuando reciba su alta médica y deportiva.

Silas Ktompa Mvumpa en el Stuttgart