El escándalo por los audios de la diputada Fernanda Vallejos no llega a su fin, ya que este jueves trascendió un nuevo material en el que, entre otros temas, aborda el actual sistema de aumentos para los jubilados. Además, también ataca duramente a Alberto Fernández y a parte de su equipo.

“Aumentando el salario mínimo, tirándoles migajas a los que cobran la AUH y con estas medidas parche como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un Gobierno peronista, creo que no vamos a alterar ningún resultado. Lo mínimo que puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones y calzarla con la recaudación general”, dijo acerca de cómo deberían plantearse el escenario de cara al 14 de noviembre.

Y profundizó en cuanto a las jubilaciones. “El Gobierno no puede mentir y debería admitir al menos puertas adentro que es una fórmula para el ajuste”, sostuvo. Y agregó: “Si tuviésemos la fórmula de Cristina (Kirchner), por lo menos los jubilados nos hubiesen votado y no estarían perdiendo lo que están perdiendo, además de lo que ya perdieron con (Mauricio) Macri. Y así con todo, es todo cosmético, todo marketing”.

“Atornillado”

Para Vallejos, el primer mandatario está “atornillado” a su cargo y también “tiene atornillados a todos los inútiles del gabinete”. “Y cuando digo todos, digo todos, de todos los colores, de todos los pelajes, orígenes, acá no se salva nadie”, mencionó.

La diputada admitió que le “preocupa” la crisis ocasionada por la derrota del domingo. “Le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe”, señaló. “El mapa argentino quedó pintado de amarillo”, agregó.

“Están dadas todas la condiciones y van a venir por todos nosotros. Más allá de eso, seguro vuelven por el pueblo. Estamos tirando a la basura una construcción política que nos llevó 20 años de lucha consolidar”, sostuvo.

Fernanda Vallejos Gentileza

“Los gobiernos de coalición, frente a los fracasos como este, cuando pierden las mayorías, se baraja y se da de nuevo y hay que armar un nuevo gobierno. Acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes”, analiza en el audio. “Estoy muy sorprendida por la falta de reacción política”, reflexionó.

Otra de las críticas de la funcionaria tiene que ve con “los cierres y los armados” de las listas. Para ella, no estuvieron “compañeros y compañeras” que hubieran aportado “muchísimo más volumen y la posibilidad de canalizar un montón de situaciones de una manera más sana políticamente”.

“Tendríamos que haber tenido un plan para responder si se daba una situación de estas características, o si se daba una derrota, porque hasta un empate era una derrota. Me parece que no había un plan de contingencia, y ya de movida me parece un error gravísimo, porque no podés ser un improvisado cuando tenés la responsabilidad de gobernar un país”, enfatizó.

“Este Gobierno fracasó”

“Tendría que haber habido una respuesta contundente y para mí es sencillo, lo resumo en una frase, y lo dije el domingo en el búnker: este Gobierno fracasó y hay que asumirlo, el resultado no nos deja mucho margen de interpretación”, dijo, y resaltó que lo del domingo “no es solamente un fracaso, es un fracaso rotundo”. Además, consideró que el discurso de Fernández de ese día fue “mediocre como todos, por supuesto, muy lejos de las expectativas de la gente y prácticamente responsabilizando a la militancia”.

“La única que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios. Y es lo que tendría que haber hecho Alberto”, analizó.

“El primero que se tendría que ir es Guzmán, porque es uno de los principales paladines de la derrota. La política económica es el principal fracaso del Gobierno”, dijo en uno de los pasajes.

También mencionó el manejo de la pandemia: “La gestión ha sido pésima, horrible, no cumplió con ninguno de los objetivos que se propuso: ni salvamos vidas, ni pudimos sostener mínimamente la economía. La política económica es horrorosa”, manifestó.

“Ni siquiera la obra pública, con la que tanto vendió y nos vendió el presupuesto, y la exitosa negociación con los privados por la reestructuración de la deuda que nos permitía duplicar la obra pública. La obra pública es un dibujo en el presupuesto, la duplicación, porque las partidas están subejecutadas. En agosto recién liberaron la obra pública. Tenés una elección y no ponés un peso para ganarla. Bueno, yo tengo que pensar que trabajás para perder”, agregó.

Raúl Alfonsín, insultado

Vallejos sorprendió al insultar a Raúl Alfonsín, quien siempre fue destacado por Alberto Fernández, como también por Néstor y Cristina Kirchner.

“Lo que estamos consiguiendo con toda esta mierda es dejarle a nuestros hijos una década de mierda, como la que le tocó vivir a mi generación. Alfonsín, ese viejo de mierda que bien harían en dejar de nombrarlo tanto, un viejo de mierda que se cagó en todos y se tuvo que ir por la puerta de atrás, dejándonos una hiperinflación y todo destruido. Y lo toman como ejemplo. Una cosa increíble”, apuntó.

Según la diputada, Argentina vivió “en crisis permanente hasta que llegó Néstor y estamos volviendo a ese lugar”.

“A Alberto lo veo más cerca de la Alianza, en cuanto a la conclusión de todo esto, que a otra cosa. Me duele enormemente, estoy consternada, enojada, dolida. No han escuchado jamás a los que hemos venido advirtiendo, no escucharon jamás los llamados de atención, no escuchan a la gente, no saben leer la realidad social, viven en un termo, viven en Narnia. No tienen idea del país que están gobernando. No podés gobernar así un país con el 50% de pobres. Se piensan que son el Gobierno de Noruega, tienen un pedo atómico en la cabeza”, continuó.

Según su análisis, para “dar la pelea”, es necesario “dinamitar este Gobierno y armar uno nuevo”. “Lamentablemente, el Gobierno no nos va a dar las respuestas. Ojalá nos iluminemos, se iluminen nuestro pueblo, la militancia y los dirigentes que estemos dispuestos, y encontremos el camino para salvar las papas, porque nos van a arrastrar a todos”, finalizó.