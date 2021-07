Después de más de 45 días en los que los jugadores de la Selección Argentina estuvieron en una burbuja sanitaria y tras volver al país luego de ganar la Copa América en el Maracaná en Brasil, los futbolistas volvieron con sus familias.

Una de las figuras del certamen, Emiliano Martínez, fue noticia no sólo por sus atajadas que permitieron el pase a la final, sino también porque mientras se encontraba concentrado con la Selección nació su hija. Finalmente, y tras una larga espera, el arquero volvió a su casa donde pudo conocer a la nueva integrante de su familia.

El emotivo momento lo compartió su pareja en las redes sociales, acompañado de tiernas postales del encuentro.

Emiliano Martínez conoció a su hija

Además de conocer a la pequeña, también se reencontró con su pareja, Mandinha Martínez, que fue la que compartió en sus redes el emotivo momento y con su primer hijo, al que tampoco pudo ver en casi dos meses.

Emiliano Martínez se reencontró con su hijo

Martínez, que fue el héroe de Argentina en el partido de semifinales al atajarle tres penales a los colombianos, afirmó que desde que fue convocado para la Copa América sabía que se perdería el nacimiento de su hija debido a que el equipo estaría concentrado en régimen de burbuja por 45 días, pero que no quería perder la oportunidad de conquistar un titulo con la selección de su país.

“Disputar una final con Brasil en el Maracaná es algo con lo que sueño desde niño. No lo tomo como una presión sino como una oportunidad que Dios me dio. Sabía que me perdería el nacimiento de mi hija pero eso me hizo aún más fuerte”, aseguró Martínez en una conferencia de prensa.

“Personalmente vivo un momento único y con mi familia. Fui padre hace cuatro días y no conozco a mi hija. Pero estoy atrás de un sueño que es levantar un título con la selección argentina”, agregó.