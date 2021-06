Elisa “Lilita” Carrió lanzó un “llamado desesperado” a la dirigencia política para pedir por unidad, en medio de tensión interna en Juntos por el Cambio por las candidaturas. Sostuvo que su partido —Coalición Cívica— y la UCR “están cansados del destrato” de JxC.

//Mirá también: Una encuesta posicionó a Juntos por el Cambio por encima del Frente de Todos en Provincia

Carrió pidió dejar de lado las internas. “Si no hay un llamado a la grandeza, yo puedo mediar pero no me dejan unir a la oposición. Las ambiciones personales son superiores”.

En ese contexto, remarcó que “hay mucho destrato a los que acompañamos y a mi personalmente que trato de estar con todos”.

Elisa Carrió. Dijo que el juego geopolítico con China y Rusia "es muy peligroso". (La Voz / Archivo)

Lilita habló también de “lograr la unidad con los mejores candidatos, con grandeza y con renunciamientos”, y dijo que “es un momento donde hay que tener empatía con una Nación tremendamente herida”.

//Mirá también: Elisa Carrió se mostró de acuerdo con postergar las PASO y pidió a la oposición que “no dramatice”

“Todos están especulando como si se tratara del poder y no de la Argentina”, apuntó.

En plena pelea por las listas dentro de JxC, y poco más de un mes de la fecha de presentación de los borradores de listas (el 24 de julio), las aspiraciones personales van saliendo a la luz.

Mensaje en Twitter

Este viernes, Carrió envió un mensaje por Twitter. “No hay derecho moral alguno que permita que la dirigencia política juegue con fuego, tanto del oficialismo y de la oposición”, escribió.

“El capricho de una persona nos llevó a miles de muertos. Que el capricho de otra no nos lleve a la partición de la Argentina”, publicó junto a un mensaje de voz.