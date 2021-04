Se desató una nueva polémica alrededor de la vacunación contra el coronavirus. En esta ocasión, el escándalo envuelve a los gremialistas a Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y Roberto Baradel, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).

Una vecina de Tigre grabó las instalaciones que la CTA dispuso en General Pacheco, partido de Tigre, para aplicarle la vacuna a los docentes. “Están dando vacunas a la gente sin saber si tienen el frío correspondiente. ¿Con el derecho de quién están dando vacunas? La verdad que es una cosa increíble. Que den la vacuna en una casa cualquiera y no en un vacunatorio, la verdad es lamentable”, enfatizó la mujer, quien agregó que estaban “haciendo propaganda”.

El video, que enseguida se viralizó en las redes sociales, muestra una casa de dos plantas –situada en Mendoza 112 – cuya fachada estaba está decorada con pecheras y carteles de la CTA. En el lugar funciona el Centro de Formación Profesional (CFP) número 402.

Si bien las instalaciones figuran entre los centros habilitados por el Gobierno bonaerense para inscribir al plan de vacunación y también para recibir la medicación, llamó la atención la disposición de estandartes políticos. En ese domicilio, cabe mencionar, se centraron las gestiones de la obra social del personal bonaerense, IOMA, para inmunizar a los docentes.

El lugar

EL CFP 402 se incorporó al listado de los vacunatorios luego de que el titular de IOMA, Homero Giles, y el gremialista docente Roberto Baradel firmaran un acuerdo el mes pasado. Allí quedó asentado que la obra social aportaría el personal y el equipamiento necesario para realizar la inmunización.

Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio, se pronunció sobre el caso, apuntando directamente contra Yasky, que además tiene una banca en la Cámara baja por el oficialista Frente de Todos.

“Esto es una vergüenza, Hugo Yasky. Por favor, explicale a los ciudadanos que pagan las vacunas con sus impuestos. Ojalá no sean sólo para los afiliados a la CTA. Trafican políticamente las vacunas. Impresentables. En qué te han convertido, Hugo...”, manifestó enfático en su cuenta de Twitter.

Yasky recogió el guante y le respondió por el mismo medio: “Diputado, Suteba (al igual que otros sindicatos) puso a disposición del Gobierno provincial instalaciones de sus centros de salud para colaborar con la campaña de vacunación, y se firmó un acuerdo con IOMA que puso los recursos humanos y la logística para hacerlo”.

Y agregó: “La vacunación se realiza con personal autorizado (que garantiza, además, la conservación de las dosis) a quienes se hayan registrado en la página del Ministerio de Salud provincial. Además, se ayuda a completar ese registro a personas que no sepan o no puedan hacerlo”.

A su vez, indicó que “la sociedad argentina necesita tranquilidad”. “Campañas como la suya, subiendo a las redes sociales un video sin chequear su origen ni informarse al respecto, no sirven para nada más que para levantar algunos RT. Dejen de generar pánico y ayuden a combatir la pandemia”, subrayó el gremialista.

Pero la discusión no finaliza allí, ya que Laspina retrucó: “La tranquilidad se logra cuando la dirigencia no trafica políticamente con la vida. ¿La oposición no debe decir nada ante semejante atropello? ¿Debemos agradecerle a usted, diputado, y al oficialista Baradel por las vacunas? Eso es Venezuela. En Argentina no, Hugo. En Argentina, no”.

Más críticas

El concejal de Tigre Segundo Cernadas también se manifestó al respecto: “El kirchnerismo tiene que dejar de buscar cualquier excusa para hacer política con la vacunación. La crítica que nosotros hacemos es que hay banderas sindicalistas. Vos entrás a vacunarte y hay banderas de Suteba colgando”, sostuvo.

“Por lo que averiguamos, no es una casa cualquiera, es un lugar que se utilizó para atención de otras cuestiones. No era una casa cualquiera. Digamos que tenían buenas intenciones. Pero de tener buenas intenciones, a poner un vacunatorio, es medio raro. Vamos a seguir averiguando”, profundizó Cernadas, en declaraciones a Clarín.

Desde Suteba se limitaron a afirmar que “todo es oficial” y desestimaron las acusaciones de todo tipo.

Ya el año pasado hubo otro escándalo que involucró a Baradel. Fue cuando, en abril de 2020, se viralizaron camas con las que preparó la sede de su sindicato, también en Tigre, para atender a pacientes con coronavirus. En ese entonces, el debate se originó por la precariedad y por la falta de distanciamiento social que implicaría su uso.