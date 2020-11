Tucu López está participando con mucho éxito en Sex, la obra de José María Muscari que ahora debutó con su versión estilo autocine llamada “Auto Sex” y también está viviendo un momento muy feliz sentimentalmente, por su flamante relación junto a Jimena Barón. Esta semana habló en una entrevista con el programa “Implacables” y dio detalles de la nueva pareja.

Jimena Baron

“Jime, claramente, me parece espectacular. Como actriz y como cantante me parece fenomenal, pero como persona es espectacular. Estamos viviendo algo lindo, algo copado”, informó el locutor, sobre el romance.

Tucu López (Instagram)

“No sé exactamente qué me conquistó de ella, pero yo me río mucho con Jimena y ella se ríe mucho conmigo. Para mí pasarlo bien y tener un código de humor me parece bárbaro”, remarcó Tucu.

En tono de broma se mostró sorprendido de que los medios sepan exactamente cuándo va a comprar carne o cuando se siente en un bar a tomar algo con la actriz, porque no entiende quién les avisa donde se encuentran: “¿Qué son, el FBI?, se preguntó el actor.