Luego del mal trago que le tocó vivir a Karina “la Princesita” hace pocos días por el juicio que le ganó un exmúsico de su banda por un millón de pesos, llegan momentos más alegres a su vida, ya que ahora la jurado del “Cantando 2020″ blanqueó la nueva relación que está teniendo con Nicolás Furman.

Internet

El joven es un cantante que conoció en 2015 en el reality “Los Elegidos”, cuando hizo de jurado suplente, y con el que compartió una transmisión en vivo de Instagram hace tres semanas. “Estoy charlando con alguien, pero imagínense qué bajón es estar hablando con alguien y tener que decirlo. Pero por otro lado digo ‘bueno, soy artista, me la banco’”, se sinceró Karina en una nota con “Los Ángeles de la Mañana”.

En tono jocoso, dijo: “Si no se sabe, mejor. Imagínense si el finde que viene ya no hablamos más. Y ya está, ya me quemé. Pero bueno, tampoco voy a negarlo. No sé qué hacer”.

Cuando Maite Peñoñori recordó que hace cinco años coincidió en TV con él, la Princesita aclaró: “Ni me acordaba que fui jurado en un programa en el que él participó. Lo juro, fui jurado de otro programa en otro canal, pasaron muchos antes. Yo encima era jurado de reemplazo, vi una sola vez a varios artistas y no lo recordaba”.

Pero Karina quiso aclarar bien la situación: “Tampoco tengo una relación, estoy charlando y no lo quiero negar. No hay mucho más… ¡Qué vergüenza! La verdad es que lo estoy conociendo”.