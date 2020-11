Gimena Accardi y China Suárez volvieron a seguirse en las redes sociales, y eso fue el primer presagio de que las cosas estaban mucho mejor entre ellas. Y su público lo notó, por lo que en el último vivo que la actriz presentó en su cuenta de Instagram fueron muchas las preguntas que apuntaron a esa relación. Por lo que Gimena tuvo que hablar del tema para aclarar la situación.

“Ay, me están preguntando por la China. Con la China está todo súper bien, pero hace un montón”, afirmó la pareja de Nicolás Vázquez, alertada de la consulta de sus seguidores.

Y fue más lejos cuando decidió explicar el sentimiento que une a ambas amigas: “Nos adoramos y nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo, pero después… en privado hablamos mil veces y nos encontramos en miles de eventos”.

Por otro lado, Gimena también se refirió a los temas que las unen cuando charlan: “Nos abrazamos, hablamos de Rufi (la hija que tuvo Eugenia con Nico Cabré), de los chicos, ella me pregunta cosas a mí y estoy súper en contacto”.

“Lo que pasa es que no lo hago público. No es que me saco una foto y la subo a las redes. Pero está todo muy bien, no pasa nada”, cerró Gime, remarcando que detrás de lo que los usuarios pueden ver, entre ellas todo está más que bien.

El distanciamiento entre las dos se hizo público en noviembre de 2017, cuando Gimena contó en el programa de televisión “Intrusos” los motivos que la llevaron a ella y a Nico a cortar todo tipo de relación con ella: “Era mi hermana incondicional, pero cuando murió Santi (el hermano del actor) no estuvo de la manera que esperábamos, fue algo grave lo que pasó”, declaró.