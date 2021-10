El mensaje de Aníbal Fernández a Cristian Dzwonik, alias Nik, tomó muchísima repercusión. Es que el dibujante denunció una “amenaza velada” de parte del ministro de Seguridad y varías voces salieron a respaldarlo. “¿Qué viene después de meterse con los chicos?”, se preguntó el historietista luego de lo sucedido.

Nik sostuvo: “Aníbal sigue sin entender que es el ministro de Seguridad. Y sabe que esto fue una amenaza, ni siquiera velada, un amedrentamiento, y que esto no tiene nada que ver con subsidios a la ORT. No se pueden divulgar datos de menores.”, lo dijo en una entrevista exclusiva con Clarín.

“No es que yo considere que fue una amenaza, la sociedad considera eso. Pero el Gobierno sigue subiendo la apuesta. ¿Qué viene después de meterse con los chicos?”, subió la apuesta el creador de Gaturro ante las preguntas de Alejandro Alfie, uno de los primeros en repudiar el mensaje del ministro y al que el funcionario incluso le respondió.

Nik denunció una “amenaza velada” de Aníbal Fernández: “Tengo miedo”

El dibujante contó cómo pasó las horas previas al mensaje. “Anoche no pude dormir y hoy estoy sorprendido, que la reacción sea que yo tengo la culpa, dice “porque vos nos agrediste”. ¿A quién puedo agredir? Un tipo que tiene un lapiz y un papel... No van para atrás”, sostuvo. y reveló: “Lo que más me asombró de hoy es que el ministro de Seguridad diga que esto pasa porque vivo agrediéndolos. ¿Qué poder de fuego puedo tener yo desde Twitter o un par de chistes semanales contra un gobierno que dispone de todos los datos?”

“Aníbal salió a justificarse, diciendo que yo siempre lo critico, que soy agresivo. Pero hacer humor de actualidad siempre es critico, no se puede hacer humor alabando a los gobiernos. Ellos consideran que fue una agresión y justifican exponer datos de menores. Yo no sé si es peor esta justificación, que la amenaza de ayer”, analizó Nik.

La reacción del Gobierno

El dibujante habló sobre los mensajes del oficialismo, que en gran medida repudiaron lo dicho por Aníbal. “Es increíble el silencio de radio del Gobierno, que están analizando en contener el daño, en lugar de hacer un llamado y decir que no se van a exponer datos privados, que no se va a perseguir a personas que opinan distinto, con estos métodos”, sostuvo Nik.

“Me mandó un Whatsapp diciendo que a él no se le habían caído los anillos en caso que yo considerara que eran amenazas. Estas son claras amenazas y la sociedad lo entendió así. El ministro considera que acá no hubo nada grave, que no hubo difusión de datos personales, que no hubo amenazas y que yo me equivoco, cuando el Ministerio de Seguridad maneja los datos de personas”, contó el historietista.

El mensaje de Nik luego de recibir amenazas

Consultado sobre si iba a acudir a la Justicia, el humorista gráfico reveló: “Esta tarde me voy a juntar con abogados para tipificar cómo se puede hacer. Nunca me metí en la Justicia. El Estado contra un ser humano individual”. Y contó: “Estoy seguro que ahora por estos Whatsapp que me están llegando (con amenazas), el ministro de Seguridad me va pedir incautar el celular para ver de donde son esos llamados. Este señor sube la apuesta y el Gobierno mantiene un silencio de radio”.

“Yo pienso que debe estar acostumbrado a esto y se le fue de las manos. Pero lo sorprendente es el silencio del Gobierno y especulando, como con la foto de Olivos”, comparó Nik. Y dijo que “de esa foto dijeron que iba a pasar rápido. Pero el tema menores es muy serio, porque los chicos la pasaron muy mal, no tuvieron clase. Y la foto de Olivos fue cagarse en la gente. Y ahora este episodio a la gente le mueve la fibra de que otra vez se meten con los chicos, con datos personales de menores”.

La reacción de sus hijas

Nik además contó cómo se sintieron sus hijas, a quiénes fueron referidos los tuits del ministro de Seguridad. “Hoy mi hija me preguntaba si iba o no a la escuela, si entraba por la puerta de atrás, si podía salir a comer un sándwich con sus amigas fuera de la escuela. Ellas diciéndole que por una semana mejor no salieran...”, dijo.

El mensaje de Nik luego de recibir amenazas

“Son chicas que vienen muy golpeadas por la pandemia... Es todo un despropósito. Anoche no pude dormir. Y ahora me voy a buscar a una de mis hijas a la escuela, porque me dijeron que tuvo un pico de ansiedad”, sostuvo con temor el dibujante.

Finalmente terminó: “Meterse con mis hijas es un limite. En los ‘90 me metieron en un auto, yo era mucho más crítico con el menemismo y el Gobierno entero me salió a apoyar cuando pasó eso. Acá lo extraño es que desde el Gobierno te aprietan y después nadie habla”, cerró el dibujante