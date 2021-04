Después de haber mantenido una relación, en parte oculta, Gianinna Maradona (31) no tuvo problemas en dejar en evidencia su vínculo con el cantante y exfutbolista Daniel Osvaldo (35).

//Mirá también: Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo viajaron al sur y compartieron fotos

La hija de Diego Maradona tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se la jugó y le dedicó un mensaje de amor al ex de Jimena Barón.

El mensaje de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo. (Instagram/@giamaradona

“Gracias por estar en mi vida since ever. Yo a ustedes los amo fuerte”, fueron las palabras que Gianinna eligió para acompañar la serie de fotos que compartió en sus historias, junto a Osvaldo y Tati Malhasian, una amiga.

Rápidamente, llegó la respuesta del exfutbolista: “Love you Dinorah”, haciendo referencia a la hija del astro del fútbol.

Aunque en su perfil no existen más indicios sobre esta relación que aún no confirmaron, sus fans no olvidan ciertas postales que publicó la hija del futbolista junto al cantante.

//Mirá también: La conmoción de Gianinna Maradona al ver a Claudia recordar a Diego en MasterChef Celebrity

Es que hace pocos días, la banda de Daniel Osvaldo, “Barrio Viejo”, comenzó una gira por el sur del país y Gianinna los acompañó.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo juntos en una cervecería. Instagram

A través de las redes sociales, las fotos que los mostraban juntos en una cervecería de San Martín de los Andes trascendieron y se convirtieron en una prueba suficiente para confirmar aquel romance del que ya se rumoreaba.

Por su parte, Pía Shaw, panelista de “Los Ángeles de la mañana” (El Trece), aseguró: “Ya estaba pautada esta gira. Comieron los ñoquis de la Tata, Dalma con el marido, Gianinna con Osvaldo, Claudia y todos”. Y agregó: “Empezaron la gira por el sur, que es el lugar de blanqueo para muchas parejas. Por ejemplo, el Kun Agüero y La Princesita”.