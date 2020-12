No ha pasado todavía un mes del duelo por la muerte de Diego Maradona, y sus familiares siguen más movilizados que nunca. Cada foto, video o mención del Diez conmociona al mundo entero y especialmente a sus seres queridos. El regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity tras el trágico hecho, fue de los capítulos más emotivos de su historia así como el más esperado, y Gianinna Maradona no pudo evitar reaccionar de la manera más conmovedora con un tierno mensaje a su mamá.

Si bien la ex de Sergio Kun Agüero optó por no dar entrevistas en los medios, sus sentimientos los expresa a través de sus redes sociales y el último lo compartió en su cuenta de Twitter. Tras el capítulo de MasterChef, le escribió un mensaje a su mamá mostrando lo orgullosa que está.

Recuerdo de Gianinna Maradona a su padre Instagram

“¡Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. ¡Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! ¡NOS AMO!”, escribió Gianinna junto a una foto en la que aparece Claudia mirando hacia arriba en el reality de Telefe.

En esta oportunidad, donde Claudia sabía que sería la más difícil de todas por razones obvias, el desafío de los participantes era cocinar pollo frito con una guarnición y una salsa realizada con mayonesa. La mayoría de los famosos tuvo problemas con la cocción y presentaron el pollo crudo.

La participante miró al cielo al ganar su segunda estrella dorada.

El jurado tomó la decisión de otorgarle la segunda estrella de la semana a la empresaria que recibió la ovación de sus compañeros. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”, manifestó la participante.