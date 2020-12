Pasó más de un año desde que Cinthia Fernández y Martín Baclini dejaron de ser pareja, pero los idas y vueltas se mantuvieron durante todo el año. Tanto que la exsuegra de la panelista de los Ángeles de la Mañana decidió prestarle el departamento de su hijo para que la mediática se quede unos días.

“Acá, estudiando. ¡Mirá lo que es esta vista! Voy a hacer una denuncia pública y se lo voy a avisar ahora por Instagram. Estoy en la casa de mi ex, que puso un cuadro divino, amoroso. No hay nadie, estoy solita, mirá. ‘Martín Baclini, yo arreglé con tu madre, mi exsuegra, como vos estás en Rosario, yo te estoy usurpando la casa”, escribió con su humor tradicional Cinthia en su cuenta de Instagram.

Y relató: “Varias veces te usurpé la cochera, para venir a comer acá abajo, que se come divino, y vos no te enteraste, pero yo le aviso siempre a tu mamá. Si me querés mandar la policía, estoy acá, adentro”.

Después de salir de la ducha, Cinthia siguió con el mensaje: “¡Esto es increíble! Te llevás bien con tu exsuegra y arreglás estas cosas. Después te pago el alquiler, querido. ¡Moni, te amo! Gracias”.

“Yo vivo en la loma del orto, no podía volver, entonces, ¿qué hice? Le dije ‘Moni, necesito estudiar, tengo un ensayo a las seis de la tarde, no puedo ir y venir desde Escobar. ¿Puedo usurpar la casa de tu hijo?’. Y me dijo que sí. Me quiere más que a él”, remató Cinthia.

¿Volverá Martín para compartir con Cinthia el departamento?