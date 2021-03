Tras la polémica que impulsó la creación de una comisión bicameral en el Congreso para controlar al Poder Judicial, el Gobierno tuvo que aclarar que en sus funciones no estará la posibilidad de sancionar ni remover jueces. Este miércoles la ministra de Justicia, Marcela Losardo, indicó que la idea es que el Congreso no pueda sancionar ni remover magistrados.

Este martes, el senador kirchnerista Oscar Parrilli había adelantado la creación de la bicameral para citar a jueces y fiscales a declarar. Incluso Graciana Peñafort, la abogada de Cristina Kirchner, había recordado que es facultad del Congreso remover a los jueces de la Corte Suprema. No obstante, Losardo afirmó que “lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. La Bicameral no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández cargó contra el endeudamiento externo.

En declaraciones con El Destape Radio, Losardo explicó que “lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas”. Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el lunes último, fue que “el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución“.

”El Presidente pide que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene. La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado” indicó Losardo. En el mismo sentido, añadió que lo que hará la bicameral será “estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de sus atribuciones” así como “elaborar propuestas legislativas o hacer propuestas citar audiencias públicas”.

Reforma judicial

Por otra parte, sobre la reforma judicial, la ministra afirmó que el Gobierno está “a la espera que Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanción” del Senado. Para Losardo, “la Justicia tiene que cambiar” y las autoridades están “dispuestos a aceptar cambios en los proyectos de Reforma Judicial y de Ministerio Público que están en Diputados”.

En el mismo sentido, lamentó que “siempre hubo un no”, de parte de la oposición para tratar el proyecto y recordó -en declaraciones a Radio 10- que, “antes de conocer el proyecto, la oposición ya lo llamaba ‘de impunidad’”.

Marcela Losardo, ministra de Justicia de la Nación. (Federico López Claro)

”Antes de leerlo decían que era para la impunidad de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Siempre hubo un no para tratar la reforma judicial y algunos quieren seguir como está la Justicia ahora”, aseveró la funcionaria.

Asimismo, la funcionaria añadió que “hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios” y, entre ellos, recordó que a la Vicepresidenta “la llamaron una vez a ocho indagatorias en 1 día. ¿Yo pregunto, alguien tuvo alguna vez ocho indagatorias en un día?”. En tanto, la ministra también fue consultada por la situación del fiscal Carlos Stornelli quien está procesado por espionaje: “Lo primero que tiene que hacer Stornelli es estar a derecho. No hay privilegios”, dijo.

En este punto, añadió que “está dicho por el Presidente que no se puede entender que Stornelli siga siendo fiscal”. Asimismo, negó que hubiera llamado al fiscal para solidarizarse con él, como afirmó el funcionario judicial. ”No llamé a Stornelli para solidarizarme. Eso es un disparate. ¿Entra en la cabeza de alguien que yo pueda solidarizarme con Stornelli? No, ya empezamos a decir cualquier cosa”, dijo y agregó: “No tengo su teléfono ni tampoco se donde vive”.

Carlos Stornelli Clarín

“La Corte seguirá trabajando”

En otro sentido, al referirse al proyecto vinculado a la Corte mencionado por Alberto Fernández en su discurso inaugural del período de sesiones ordinarias, referido a la creación de un Tribunal de garantías, dijo que “hay que trabajarlo, no será un tribunal paralelo; la Corte seguirá trabajando” y remarcó que “va a alivianar el trabajo de la Corte en los temas de arbitrariedad”.

”Todos los proyectos tienen que ver con la independencia y la celeridad, no es ni a favor ni en contra de la Corte”, insistió. Asimismo, sobre la elección del nuevo Procurador que debe ser tratado en el Congreso, la ministra recordó que “el Presidente envió el pliego de (Daniel) Rafecas y en algún momento se tendrá que tratar porque no podemos seguir sin Procurador”.

“Estamos haciendo lo que corresponde, no tenemos mesa judicial ni nada de eso”, sintetizó la ministra y agregó que “el Presidente no recibe jueces”. “El sistema judicial tiene prácticas que no son correctas y eso debe cambiar“, finalizó la funcionaria en las entrevistas que concedió esta mañana.

Con información de Télam.