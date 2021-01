En la final de la Copa Maradona no podía faltar un homenaje para “El Diez”, tras su partida el pasado 25 de noviembre, a los 60 años. La Liga Profesional de Fútbol organizó un emotivo tributo que tuvo lugar en el escenario del Bicentenario de San Juan, durante la previa de la final entre Boca-Banfield (el partido comenzó a las 22.10 horas).

Los ex futbolistas Héctor Bracamonte, Pablo Lugüercio, Gonzalo Rodríguez y Pablo Bezombe tocaron en vivo el tema “La Mano de Dios”, de Rodrigo Bueno, un himno de la música popular que no pierde vigencia en honor al eterno ídolo del fútbol argentino.

Aunque desde la Liga Profesional de Fútbol anunciaron días atrás a los participantes del homenaje, no habían anticipado qué canción iban a tocar.

“Siempre fue un hobbie, nunca hice nada serio. De caradura, igual a como jugaba”, contó Lugüercio, que estuvo cargo de los teclados. Rodríguez, en tanto, contó que toca la guitarra desde los 12 años. “A esa edad comencé a hacerle canciones a la familia”, dijo el ex defensor de San Lorenzo.

Bracamonte tocó el bajo. Proveniente de una familia amante de los instrumentos, el ex delantero bromeó: “Conozco de música, pero no tengo el talento”. Finalmente, Bezombe hizo su parte desde la batería. “Estudié un poquito con un profe”, sostuvo el ex mediocampista de Racing.

Los exjugdores subieron al improvisado escenario, ataviados con camisetas número 10 del seleccionado argentino, de distintos modelos. Y mientras reversionaban el tema, las pantallas reproducían imágenes de las proezas futbolísticas que Maradona concebió a lo largo de su trayectoria.

En las redes sociales, también la Liga preparó un homenaje para Maradona: con solo escribir #CopaDiegoMaradona en Twitter, un emoji con la figura del 10 (la misma del logo del torneo) acompaña automáticamente al hashtag.

Terminado el show de apertura, rueda la pelota. Boca y Banfield entraron en acción para definir al campeón de la Copa Maradona de la Liga de Fútbol Profesional. El duelo decisivo se disputa a puertas cerradas. Arbitra Facundo Tello, secundado por Juan Pablo Belatti (asistente 1), Hernán Maidana (asistente 2), Nicolás Lamolina (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (quinto árbitro).

De acuerdo al reglamento de la Copa Maradona, si al cabo de los 90 minutos reglamentarios el resultado fuera empate, la definición será mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Al finalizar el encuentro, se realizará la ceremonia de premiación al campeón.