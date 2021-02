El dólar informal o “blue” cerró con un descenso de dos pesos, en $149 por unidad. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense ganó nueve centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $88,45. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 122,03 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 154,88.

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de US$ 115 millones, aproximadamente. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 446 millones, en futuros MAE se transó US$ 1 millón, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 375 millones. La última vez que tocó ese precio fue el 17 de diciembre de 2020. De esta manera, la cotización informal continúa la tendencia evidenciada en los últimos días con la divisa paralela más barata que el billete solidario. Con este valor y una nueva suba del oficial, la brecha cayó a 68,46%.

En el mercado oficial, en tanto, se registraron subas. La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 93,87, con una suba de 14 centavos respecto del cierre de la víspera, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- caen hasta 1,7%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un retroceso de 0,9%, a $ 150,77, en tanto que el dólar MEP pierde un 1,7%, en $ 147,14 por unidad, en el tramo final de la rueda.. A ese valor se deben sumar el impuesto PAIS y la retención anticipada de Ganancias, por lo que el solidario se encareció hasta $154,28. Los valores actuales de la divisa explicaron, en parte, la reducción de las compras minoristas de dólar ahorro, que cayeron un 30%.

A poco más de una hora del cierre, las cotizaciones financieras del dólar retrocedían. El contado con liquidación (que se obtiene comprando un bono en pesos y vendiéndolo en moneda extranjera y permite depositar las divisas fuera del país) caía 0,5% y se conseguía a $151,37. Por su parte, el dólar Bolsa o MEP (que es igual al anterior pero se liquida en forma local) perdía 1,4% hasta $147,69.

En el segmento mayorista, la divisa culminó la jornada con un aumento de 9 centavos con respecto al cierre del miércoles, en $88,45 por dólar. En lo que va del año, el precio de la divisa ya aumentó 5,1%. Según distintos operadores, y luego de las alertas de que el ritmo anualizado se ubicaba en 50%, el Banco Central (BCRA) comenzó en las últimas ruedas a amortiguar el traslado de la inflación al dólar para alinearse con las expectativas contenidas en el Presupuesto 2021, que dan cuenta de un IPC anual de 29%.