El escándalo de las “vacunas VIP”, que surgió después de la confesión del periodista Horacio Verbitsky quien recibió la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V tras un llamado al ministro de Salud, Ginés González García, sigue sumando nombres a la lista de quienes accedieron a la inoculación en el Ministerio.

Uno de ellos fue el diputado Eduardo Valdés, quien iba a viajar a México junto al presidente Alberto Fernández y Jorge Taiana, quien también está dentro de la lista de quienes se habrían vacunado.

“Yo le pregunto al ministro de Salud si se puede vacunar uno que está por viajar a México y me dijo que va a ver. Y me mandan primero al (hospital) Posadas y después al Ministerio de Salud, pero nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal, pensé que debía cuidarme yo y cuidar a los que viajaban conmigo”, dijo Valdés.

Eduardo Valdés (Web)

“Yo sentí que tengo que estar vacunado y con los PCR actualizados. Me dan la vacuna porque voy a la Ciudad de México. La otra opción era no viajar”, dijo, y agregó: “Quise cumplir con el viaje, que es de trabajo, y no contagiar a nadie ni que me contagien. Nunca quise sacarle la vacuna a nadie”, dijo el diputado en una entrevista con Radio con Vos.

Previamente a que se conozca el pedido del presidente de alejar a Ginés de su cargo, el diputado había dicho que no quería sentirse responsable por su despido: “Lamento si soy responsable de la estabilidad de un hombre como Ginés González García”, había deslizado.

En cuanto al viaje que iba a realizar el diputado junto a Fernández y Taiana a México, finalmente tanto él como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado fueron excluidos por una decisión presidencial.

Por este motivo, desde Juntos por el Cambio informaron que Carmen Polledo (PRO) y Jimena Latorre (UCR) tampoco formarán parte de la delegación. “La decisión se tomó esta tarde dado el escándalo que se suscitó porque legisladores del oficialismo recibieron un trato preferencial para vacunarse antes del viaje oficial”, dijeron en un comunicado en el que aclararon que “ni Polledo ni Latorre fueron convocadas a vacunarse ni han recibido la vacuna contra el Covid 19”.