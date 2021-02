El periodista Horacio Verbitsky estuvo hoy en el eje de la tormenta al publicarse un audio en el que afirma que pudo acceder a la vacuna contra el coronavirus con ayuda del ministro de salud, Ginés González García, que será apartado de su cargo.

Después des repercusiones del hecho y del fuerte repudio que se dio tanto en la esfera política como pública, miembros de la radio El Destape, en la que Verbitsky se desempañaba como columnista, comunicaron que el periodista también será apartado del medio.

El periodista Ari Lijalad, miembro de la radio, publicó en Twitter: “Repudio cualquier tipo de favoritismos y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus. No es justo, no es digno, no tiene justificación”, aseveró.

Y agregó: “No estoy de acuerdo con lo que contó Horacio Verbitsky respecto a su vacunación. Todos tenemos que esperar nuestro turno para vacunarnos”.

No fue el único del medio que se pronunció en contra de los actos de Verbitsky. Roberto Navarro, por su parte, comunicó la decisión de que el columnista ya no forme parte del espacio. “Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a Verbitsky que ya no seguirá con sus columnas en El Destape”, comunicó.